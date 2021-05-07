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台南補教名師一門均上台大 3兄妹同校就讀罕見了！

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南補教名師張簡永祥（左起）上月間帶小女兒張簡晴耘到台大面試，哥哥張簡曉耕、姊姊張簡曉耘陪同前往。圖／章簡永祥提供
台南補教名師張簡永祥（左起）上月間帶小女兒張簡晴耘到台大面試，哥哥張簡曉耕、姊姊張簡曉耘陪同前往。圖／章簡永祥提供

台南市補教界名師張簡永祥的小女兒張簡晴耘，3年前國中會考成績5A++、作文6級分上台南女中，今天台大公布大學入學個人申請錄取名單，張簡晴耘上台大會計系。張簡的大兒子及大女兒目前都就讀台大，一門3台大且將同校就讀，並不多見。

張簡文祥今天高興地表示，「我用20年完成這件事」，3兄妹今年9月將同時在台大校園就讀，他說，同一家庭生3個小孩，前後就讀台大並不稀奇，但要3個同時間在台大就讀，機率就很低了。

張簡永祥說，大兒子張簡曉耕目前就讀台大材料系四年級，最近已錄取台大材料所。大女兒張簡曉耘就讀台大農藝系三年級，小女兒即將升台大會計系一年級，所以9月新學期開學，3兄妹將「同台」了。

台大農藝系三年級學生張簡曉芸自小喜歡繪畫、寫作，去年在母校台南市後甲國中舉辦「意識碎片」圖文展。今年為農學院綠領農學市集設計行銷吉祥物，嶄露設計才能。

張簡晴耘愛運動，是台南女中游泳校隊，去年代表學校參加游泳接力，獲第2名，也愛寫書法，常獲獎。

張簡永祥曾擔任台南市補教協會理事長，長期幫助弱勢學生，許多受助學生都上大學或畢業，有的已就業並有所成，也默默在回饋社會。

張簡曉耘為台大農學院綠領農學市集設計土撥鼠等一系列行銷吉祥物。圖／章簡永祥提供
張簡曉耘為台大農學院綠領農學市集設計土撥鼠等一系列行銷吉祥物。圖／章簡永祥提供
台南補教名師張簡永祥的小女兒張簡晴耘（左起）錄取台大會計系，哥哥張簡曉耕、姊姊張簡曉耘也在台大就讀。圖／章簡永祥提供
台南補教名師張簡永祥的小女兒張簡晴耘（左起）錄取台大會計系，哥哥張簡曉耕、姊姊張簡曉耘也在台大就讀。圖／章簡永祥提供


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