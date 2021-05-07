台南補教名師一門均上台大 3兄妹同校就讀罕見了！

台南市補教界名師張簡永祥的小女兒張簡晴耘，3年前國中會考成績5A++、作文6級分上台南女中，今天台大公布大學入學個人申請錄取名單，張簡晴耘上台大會計系。張簡的大兒子及大女兒目前都就讀台大，一門3台大且將同校就讀，並不多見。

張簡文祥今天高興地表示，「我用20年完成這件事」，3兄妹今年9月將同時在台大校園就讀，他說，同一家庭生3個小孩，前後就讀台大並不稀奇，但要3個同時間在台大就讀，機率就很低了。

張簡永祥說，大兒子張簡曉耕目前就讀台大材料系四年級，最近已錄取台大材料所。大女兒張簡曉耘就讀台大農藝系三年級，小女兒即將升台大會計系一年級，所以9月新學期開學，3兄妹將「同台」了。

台大農藝系三年級學生張簡曉芸自小喜歡繪畫、寫作，去年在母校台南市後甲國中舉辦「意識碎片」圖文展。今年為農學院綠領農學市集設計行銷吉祥物，嶄露設計才能。

張簡晴耘愛運動，是台南女中游泳校隊，去年代表學校參加游泳接力，獲第2名，也愛寫書法，常獲獎。