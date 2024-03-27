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好讀周報／「肥胖症」也是營養不良的一種 專家：2035將有一半人口超重

聯合報／ 好讀周報
最新研究指全球有超過10億人患有肥胖症。（圖／美聯社）
最新研究指全球有超過10億人患有肥胖症。（圖／美聯社）

文／編譯徐榆涵

CNN報導，根據2月29日發表在《刺胳針》（The Lancet）醫學期刊的一項分析，全球有超過10億人患有肥胖症，包括兒童，青少年和成人，成為許多國家最常見的營養不良形式。

這項分析的主要作者、倫敦帝國理工學院教授艾沙堤（Majid Ezzati）在記者會上表示，此一驚人的統計數據比預期的要早出現，很大程度上是由於低收入和中等收入國家營養不良以體重不足呈現的形式，已迅速轉變為肥胖形式。

艾沙堤表示，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）先前估計是，至2030年全球將有10億人患有肥胖症，但這個數字在2022年就已超過。

分析預測，到2035年，世界上一半以上的人將超重或肥胖。艾沙堤指出，「我們真的對事情發生的速度感到驚訝」。

這項新的全球分析是由來自「非傳染性疾病風險因素合作組織」（Non-Communicable Diseases Risk Factor Collaboration）和世界衛生組織（WHO）的1500多名研究人員進行，分析來自190多個國家、2.2億多人的身高和體重測量的結果。

WHO營養與糧食安全部負責人布蘭卡（Francesco Branca）表示，「營養不良和肥胖是一體兩面的，都是缺乏獲得健康飲食的機會。」

WHO 健康飲食 好讀周報 肥胖

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