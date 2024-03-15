國際小學堂／月球縮水引發月震 威脅探勘與移居

月球南極被懷疑存在水冰，各國爭相一探究竟，去年八月印度「月船三號」、今年二月美國「奧德修斯號」任務皆著陸於月球南極附近。但研究指出，隨著月球內部冷卻、體積收縮，月球地表因此產生斷層，這可能引發月球上的地震「月震」或山崩，威脅未來月球上移居者或儀器。

月震達數小時影響南極

美國未來載人登月任務「阿提米絲三號」已將目標鎖定月球南極地區，中國大陸亦有在該地打造居住地的計畫。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，近期一份美國航太總署（ＮＡＳＡ）贊助的研究敲響警鐘：月球「縮水」時，表面摺痕引發的「月震」可能持續數小時，月球南極也受影響。

該研究的主要作者，是美國航太博物館地球與行星研究中心榮譽資深科學家瓦特斯。他指出，月球隨著處於熔融狀態的外核冷卻而縮小，內部體積會改變。

由於月球表面容易碎裂，收縮時的拉扯引發破裂，即地質學者所謂的斷層，懷疑是月震來源。

多起淺層月震來源不明

瓦特斯的新研究一月刊登於「行星科學期刊」，其中透過ＮＡＳＡ月球軌道探測器（ＬＲＯ）收集的資料，將一起具威力的月震和月球南極的一系列斷層連結起來。該起地震是由阿波羅計畫的太空人逾半世紀前留下的儀器所測得。

瓦特斯說，阿波羅地震實驗的四個地震儀運作約七年，可藉以得知有多起淺層月震，但無法知道確切來源。

他表示，這些地震儀測到的最大型淺層月震，正是發生在月球南極附近，前述斷層被懷疑是最可能來源。

瓦特斯說，相關發現並不是要警告任何人或勸阻探索月球南極，而是要提醒月球並非一片寧靜祥和。

該研究共同作者、ＮＡＳＡ行星科學家韋柏則說，該研究的發現不會影響阿提米絲三號的著陸地點選擇過程，因為難以準確預測月震衝擊特定區域的頻率，「強烈淺層月震並不頻繁，對月球表面短期任務的風險偏低」。

未參與前述研究的德州大學奧斯丁分校地球物理學榮譽教授中村吉雄（譯音，Yosio Nakamura），並不認同淺層月震是因為接近月球表面的斷層滑移所造成，指出阿波羅計畫資料顯示相關現象源自表面下數十公里，「我們仍不知道淺層月震的成因」。

但中村表示，無論月震原因為何，對於未來的登月任務確實可能產生潛在風險，需要更多相關資料。