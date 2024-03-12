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國中數學／看圖說故事 解決二次函數

聯合新聞網／ 力宇教育

今天力宇教育的李熙老師要補充一題二次函數與幾何圖形的經典應用題，二次函數是數學學習的一大重點，雖然現在國中課程已經不教「二次函數的應用問題」了，但在往後高中數學裡會經常用到，同學們一定要打好基礎，把這一單元融會貫通喔！

打開影片看例題，題中有圖就先跟著題目一起在圖上走一次，並把題目中的條件、關鍵字等標示出來，再自己從頭畫畫看加深理解。最後看看題目的問題需要哪些資訊，像這一題的解題關鍵是動點，把動點找出來就可以知道面積最小值了，所以我們的未知數要設動點而非面積喔！

後續的解題步驟都在影片中，同學們請跟著影片一起學習吧！

延伸資訊：

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

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