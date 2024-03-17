寫作教室／「心智圖」筆記法 3重點助你釐清脈絡

上一期的專欄我們分享了「樹狀圖」筆記法，而在這一期專欄中，將會繼續帶領大家了解另一種筆記法——心智圖。也許有人會有這樣的疑惑：筆記法百百種，究竟哪一種筆記法比較好呢？嘿！先別著急，讓我們慢慢看下去！

心智圖，是1970年代由英國心理學與腦神經科學家東尼．博贊先生發明。運用放射性思考方式，由中央主題開始向外延展內容，繪製成樹狀結構與網狀脈絡，在一張圖面上統整所有的資訊。而在繪製心智圖時有幾個重點：第一，「主題」放置於畫面中央，並運用簡短精鍊的關鍵詞（句）按照「一線一重點」的原則，向外延伸內容；第二，運用「顏色」作為區隔，來幫助記憶；第三，在重點旁邊可適度加入圖像，以凸顯重點。

沖原建代心智圖。（製圖／呂映靜）

以下我們以2024年2月19日出刊的《好讀》周報第4、5版文章〈最年長漫才新人 成功抗癌進大學〉為例，試著繪製心智圖。從文章內容可知這是一篇介紹最年長漫才新人——沖原建代的故事。接著進一步分析，將內容拆解成「個人介紹」、「成為漫才的原因」、「過程」與「結果」等部分，並扼要地加以敘述。如圖所示。

如此即可簡單明瞭地呈現出文章重點，也可以幫助我們釐清文章的脈絡。而看完沖原建代的故事後，大家是否也跟我一樣佩服她呢？人生短短數載，變化無常，但仍是要全力奔跑在夢想的道路上，如此才不枉來人世一回啊！

最後，回到文章開頭所提到的問題：究竟哪一種筆記法比較好呢？其實，每個筆記法都有它獨到之處，我們可以按照個人的習慣、文章的類別等，去選用不同的筆記法來製作筆記，無須拘泥在哪個筆記法最好的泥淖中。因此，相當推薦大家在閱讀《好讀》文章時，多運用這些筆記法，來找出最適合自己的筆記法！