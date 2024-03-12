好讀周報／不走傳統升學路！日本1成學生念函授高中 辦學品質仍存憂

文／記者雷光涵

函授高中是日本拒學、社會人士拿高中畢業證書的管道，近年學生數增加到26萬人，等於1成日本高中生在家進修。他們有的嚮往前進南韓演藝圈成為K-POP的一員，或是當聲優、YouTuber、設計程式師等，甚至自己創業。

日本的私立通信制高校（函授高中）大部分採學分制、非學年制。在家完成報告，一年到校上課20天左右，配合網路課，在學3年以上，就能拿到高中畢業證書。

不必天天走進學校，過去函授高中是拒學青少年的福音，有的是家境清寒要半工半讀，或是早年失學的成人重拾學業。現在不一樣了，睿樂桑（Renaissance）高中指出，5、6年前只有兩成是中學畢業即來就讀，其餘多從普通高中轉來。如今有7成是中學一畢業，便選擇念函授高中。

這顯示日本10幾歲的世代對自己的未來很有想法，想從事的職業類別與傳統的職業學校也天差地別。

《日本經濟新聞》報導，17歲的鈴木菜菜美在高二從普通高中轉到函授學校。她說，南韓經紀公司練習生徵選有年齡限制，只到高三，「每天去上學，恐怕不能實現夢想」。

鈴木加入的是睿樂桑高中的K-POP學程，南韓業界老師從線上指導跳舞、唱歌等，目標是成為K-POP偶像練習生。學校文宣說，他們不只提供表演課，也教韓國化妝術、營養、瑜伽、皮拉提斯等。

許多日本女孩嚮往在南韓出道當明星，在函授學校拿到高中畢業證書，是她們升學的選項之一。（圖／路透）

另一名中學三年級學生，準備畢業後進函授學校念書，並在動畫學校進修，希望成為動畫改編舞台劇演員。他的母親對《日經新聞》說，爸媽總是希望孩子至少有高中學歷，另一方面，他們聽說舞台劇愈年輕接觸愈好，否則能演的角色有限。

文部科學省調查2023年5月，日本念函授高中的學生超過26萬人，比前年增11%，占全體高中生8.3%。

星槎大學教授手島純指出，不少學生運動員、學生藝人選擇念函授高中，且學校推出多樣化課程，滿足這一代年輕人的需求，近年成為中學畢業後的升學選項。

目前日本全國有78所公立、210所私立函授學校。比較特別的學程像是空拍機、寵物、志工體驗等，開校兩年的WAO高中有創業課程，目前有15名學生。上課時他們分組討論、集資，準備共同創業。

●看問題／師生比 之前沒規定 給學分 之前很隨意

函授學校過熱，亂象叢生，文科省發現該管一管。以前只明定學校面積與必要設施，設置許可由地方政府核發，但有1/3的地方根本沒有審查標準。

以師生比為例，之前沒有任何限制，有過1位老師要負責100名以上學生的情況；去年起文科省規定最多80人。結果各校開始搶老師。

另有好幾所函授學校被發現找沒有教師證的人上課，或是把學生的打工認定為「特別活動」，授予畢業學分，與學店沒有兩樣，辦學品質令人憂心。