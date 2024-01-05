快訊

南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞

中職／東西沒有壞就不要修 中信兄弟換帥啟示錄

批賴蕭「在路上」 呂秀蓮：讓人誤會正副總統遊山玩水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際小學堂／北韓射彈進化史 核威脅有增無減

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
金正恩視察，二○一七年七月四日，北韓試射「火星-14」飛彈，據信領導人金正恩（桌前）在現場觀看。（美聯社）
金正恩視察，二○一七年七月四日，北韓試射「火星-14」飛彈，據信領導人金正恩（桌前）在現場觀看。（美聯社）

北韓去年十二月十八日試射其威力最強的固體燃料洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），全年武器測試次數破紀錄。領導人金正恩二○二二年宣示，平壤是不可逆的核武強權。如今，北韓據信除了握有射程涵蓋美國的ＩＣＢＭ，還聲稱備有潛射彈道飛彈、極音速飛彈等，外界並估計其持有至多供六十枚核彈頭使用的原料。

長程洲際飛彈 更難偵測摧毀

法新社報導，早在二○一七年七月四日，北韓即趁美國獨立紀念日送上「大禮」，試射射程據信可觸及阿拉斯加州的ＩＣＢＭ「火星｜14」，此為平壤首度宣稱成功試射這類飛彈。ＩＣＢＭ最低射程須達五千五百公里，主要用以攜帶核彈頭。

三年後的二○二○年，北韓在一場大型閱兵中展示規模更大、威力更強的「火星｜17」，後來以「怪物飛彈」之名為人所知。分析人士認為，北韓已於二○二二年十一月成功執行該飛彈的全程飛行測試，有能力攻擊美國任一個地方。

去年，金正恩則督導「火星｜18」成功試射。該款飛彈為北韓最新型，且為首枚使用固體燃料的ＩＣＢＭ，儲存和運輸上更為便利，且更加穩定、發射準備時間更短，也因此更難偵測並預先摧毀。

但北韓的ＩＣＢＭ試射皆採「高飛軌道」，即發射角度偏上而非往外，以避免飛過日本上空，令外界懷疑其重入大氣層的能力及遠程精準度等問題。

北韓各型飛彈估計射程 製表／高詣軒
北韓各型飛彈估計射程 製表／高詣軒

極音速飛彈 據信可攜核彈頭

二○○六年，北韓展開第一次核試爆，而上次核試是在二○一七年九月，為第六次也是威力最強的一次。據估計，上次核試爆裝置的威力達一百至三七○千噸試爆當量，遠超過二戰時美國在日本廣島所投原子彈的十五千噸。

美國國會研究處去年發布的報告引據外部估計指出，北韓擁有足供廿枚至六十枚核彈頭使用的原料。該報告並指出，北韓正在尋求開發較小的彈頭來搭配各式載具。去年三月，金正恩呼籲增產武器級核原料，當時平壤也公開新軍備，疑為較小的戰術核彈頭。

此外，經過二○二一年至翌年的三度測試，北韓也宣稱已完成其首款極音速飛彈的最後驗證。極音速飛彈速度最低須達五馬赫（即五倍音速），並可於飛行途中調整路徑，更難追蹤和攔截；依其種類，據信可攜帶傳統彈頭或核彈頭。

極音速飛彈，北韓聲稱在二○二二年試射極音速飛彈。（美聯社）
極音速飛彈，北韓聲稱在二○二二年試射極音速飛彈。（美聯社）

宣傳潛射飛彈 能遠距離部署

北韓亦自詡備有潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ），這類飛彈可從海面下發射，故很難偵測且機動性極高。北韓首款運行中的ＳＬＢＭ名為「北極星三型」，估計射程達一千九百公里，北韓於二○二一年十月宣布成功測試該款飛彈的新版本。

然而，北韓海上發射能力仍然不明，此前測試皆透過較舊的艦艇實施，包括從水下平台而非實際的潛水艇施測。去年三月北韓稱從潛水艇發射二枚戰略巡弋飛彈，但分析師認為該試射似乎是自水面上發射，因而無法發揮應有的匿蹤優勢。

北韓若經證實具備ＳＬＢＭ武力，可望使平壤軍火庫達到新水準，使其部署範圍能遠超出朝鮮半島並掌握「二次打擊」（即用核武回擊敵方核攻勢）能力。北韓也宣稱已打造出首艘「戰術核攻擊潛艇」。

火星-18洲際飛彈，朝中社去年公布火星-18洲際飛彈試射照片。（法新社）
火星-18洲際飛彈，朝中社去年公布火星-18洲際飛彈試射照片。（法新社）

中、短程飛彈 威脅日韓領土

北韓也有中程彈道飛彈（ＩＲＢＭ）可供運用，其飛行的首個階段以火箭推進，射程約達三千公里至五千五百公里。北韓的主力ＩＲＢＭ名為「火星｜12」，足以觸及美國領地關島，於二○一七年五月首度試射成功，至今已發射三枚其變化版本越過日本上空、落入太平洋。

根據聯合國安理會當前的制裁，北韓被禁止試射一切彈道飛彈。不過平壤還擁有短、中、長程的一系列巡弋飛彈，不受制於目前的聯合國制裁。北韓宣稱，去年三月從潛艇發射的二枚巡弋飛彈飛行一千五百公里，該射程範圍可包含南韓全境和大範圍日本領土。

潛射巡弋飛彈，北韓宣稱去年三月自潛艇上試射巡弋飛彈。（美聯社）
潛射巡弋飛彈，北韓宣稱去年三月自潛艇上試射巡弋飛彈。（美聯社）

彈道飛彈 北韓 美國

延伸閱讀

北韓長期糧食短缺 金正恩要求徹底改善農機業

新年仍蠢蠢欲動 北韓要發射3衛星

北韓官媒：平壤2024年再發射3枚軍事偵察衛星

衝著美國來！金正恩公布2024關鍵政策 下令「加快戰爭準備」

相關新聞

國際小學堂／美日韓攜手 即時監控北韓飛彈

北韓去年十二月試射最新型洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），以評量其面對美國敵意漸增下的核軍力備戰程度。該次試射翌日，美國和重要亞...

國際小學堂／北韓射彈進化史 核威脅有增無減

北韓去年十二月十八日試射其威力最強的固體燃料洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），全年武器測試次數破紀錄。領導人金正恩二○二二年宣示...

我與素養的距離／日本能登半島強震 日本地形有何特殊之處？

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到...

國中數學／新年伊始 剖析內心

新年初始，剖析內心回顧過去一年自己的成長，是許多人年初的必備儀式之一。看著煙火感受內心的彭湃...

圖表看時事／日航事故 一圖看擦撞事發經過、逃生3關鍵

日本航空一架客機二日在東京羽田機場降落時撞到跑道上的海上保安廳飛機，事故之際塔台與飛機通話內容成為調查重點。日本國土交通...

公民時事題／4大法官提名任命獲准 大法官職權、違憲審查成考古題

一、 時事掃描：藍白拒投票 4大法官人事過關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。