國際小學堂／北韓射彈進化史 核威脅有增無減

北韓去年十二月十八日試射其威力最強的固體燃料洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），全年武器測試次數破紀錄。領導人金正恩二○二二年宣示，平壤是不可逆的核武強權。如今，北韓據信除了握有射程涵蓋美國的ＩＣＢＭ，還聲稱備有潛射彈道飛彈、極音速飛彈等，外界並估計其持有至多供六十枚核彈頭使用的原料。

長程洲際飛彈 更難偵測摧毀

法新社報導，早在二○一七年七月四日，北韓即趁美國獨立紀念日送上「大禮」，試射射程據信可觸及阿拉斯加州的ＩＣＢＭ「火星｜14」，此為平壤首度宣稱成功試射這類飛彈。ＩＣＢＭ最低射程須達五千五百公里，主要用以攜帶核彈頭。

三年後的二○二○年，北韓在一場大型閱兵中展示規模更大、威力更強的「火星｜17」，後來以「怪物飛彈」之名為人所知。分析人士認為，北韓已於二○二二年十一月成功執行該飛彈的全程飛行測試，有能力攻擊美國任一個地方。

去年，金正恩則督導「火星｜18」成功試射。該款飛彈為北韓最新型，且為首枚使用固體燃料的ＩＣＢＭ，儲存和運輸上更為便利，且更加穩定、發射準備時間更短，也因此更難偵測並預先摧毀。

但北韓的ＩＣＢＭ試射皆採「高飛軌道」，即發射角度偏上而非往外，以避免飛過日本上空，令外界懷疑其重入大氣層的能力及遠程精準度等問題。

北韓各型飛彈估計射程 製表／高詣軒

極音速飛彈 據信可攜核彈頭

二○○六年，北韓展開第一次核試爆，而上次核試是在二○一七年九月，為第六次也是威力最強的一次。據估計，上次核試爆裝置的威力達一百至三七○千噸試爆當量，遠超過二戰時美國在日本廣島所投原子彈的十五千噸。

美國國會研究處去年發布的報告引據外部估計指出，北韓擁有足供廿枚至六十枚核彈頭使用的原料。該報告並指出，北韓正在尋求開發較小的彈頭來搭配各式載具。去年三月，金正恩呼籲增產武器級核原料，當時平壤也公開新軍備，疑為較小的戰術核彈頭。

此外，經過二○二一年至翌年的三度測試，北韓也宣稱已完成其首款極音速飛彈的最後驗證。極音速飛彈速度最低須達五馬赫（即五倍音速），並可於飛行途中調整路徑，更難追蹤和攔截；依其種類，據信可攜帶傳統彈頭或核彈頭。

極音速飛彈，北韓聲稱在二○二二年試射極音速飛彈。（美聯社）

宣傳潛射飛彈 能遠距離部署

北韓亦自詡備有潛射彈道飛彈（ＳＬＢＭ），這類飛彈可從海面下發射，故很難偵測且機動性極高。北韓首款運行中的ＳＬＢＭ名為「北極星三型」，估計射程達一千九百公里，北韓於二○二一年十月宣布成功測試該款飛彈的新版本。

然而，北韓海上發射能力仍然不明，此前測試皆透過較舊的艦艇實施，包括從水下平台而非實際的潛水艇施測。去年三月北韓稱從潛水艇發射二枚戰略巡弋飛彈，但分析師認為該試射似乎是自水面上發射，因而無法發揮應有的匿蹤優勢。

北韓若經證實具備ＳＬＢＭ武力，可望使平壤軍火庫達到新水準，使其部署範圍能遠超出朝鮮半島並掌握「二次打擊」（即用核武回擊敵方核攻勢）能力。北韓也宣稱已打造出首艘「戰術核攻擊潛艇」。

火星-18洲際飛彈，朝中社去年公布火星-18洲際飛彈試射照片。（法新社）

中、短程飛彈 威脅日韓領土

北韓也有中程彈道飛彈（ＩＲＢＭ）可供運用，其飛行的首個階段以火箭推進，射程約達三千公里至五千五百公里。北韓的主力ＩＲＢＭ名為「火星｜12」，足以觸及美國領地關島，於二○一七年五月首度試射成功，至今已發射三枚其變化版本越過日本上空、落入太平洋。

根據聯合國安理會當前的制裁，北韓被禁止試射一切彈道飛彈。不過平壤還擁有短、中、長程的一系列巡弋飛彈，不受制於目前的聯合國制裁。北韓宣稱，去年三月從潛艇發射的二枚巡弋飛彈飛行一千五百公里，該射程範圍可包含南韓全境和大範圍日本領土。