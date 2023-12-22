國際小學堂／若金援中斷 烏政府運作恐崩潰

美國共和黨人阻攔追加援烏經費，抗俄近兩年的烏克蘭面臨財政危機。基輔已經把所有稅收用於國防，但除了接收大量軍援，烏國也仰賴西方金援來支應政府、公共服務和社會福利等開銷，缺少美援會動搖基輔長期財政安定。美國總統拜登警告，若棄烏國於不顧，俄軍未來恐入侵北約，屆時和俄國交戰的就是美軍。

俄期盼 歐美金援皆卡關

俄烏酣戰已久，西方對基輔外援動搖的疑慮浮上檯面。烏國總統澤倫斯基月初向七大工業國集團（Ｇ７）領導人說，俄國引頸期盼西方對基輔的援助在明年崩潰。

這類的擔憂似乎不無根據，畢竟美國參議院月初未能推進涵蓋援烏經費的開支法案，同時，在大西洋對岸，歐盟一項五百億歐元援助基輔的提案，也因為匈牙利反對而卡關。

烏稅收 僅應付國防開銷

英國金融時報報導，歐美援助任一個缺乏，都將危害烏國長期財政安定；倘若兩頭空，烏國未來極為堪慮。如今光是支付國防開銷， 烏國稅收就已捉襟見肘。雖然基輔已獲價值近一千億美元的武器和軍事培訓支援，但根據國會十一月通過的預算，烏國明年需要四一○億美元的外部財務協助。

烏國希望歐盟可提供一八○億美元、美國八十五億美元、國際貨幣基金（ＩＭＦ）五十四億美元、英國十億美元、其他開發銀行十五億美元等，也和日本、加拿大等盟友進行相關協商。

即使基輔確定可收到部分需要的款項，但資金須在下個月起開始流入。假使外援不到，基輔又無法透過國內借款充分融資，可能就得訴諸該國央行進行貨幣性融通政策，這可能引發惡性通貨膨脹並威脅金融穩定。

烏克蘭國會議員烏斯提諾娃說，烏國預算約三分之一仰賴美國金援，一旦缺少，基輔可能無力為該國醫師和緊急救援人員等支付基本薪資，影響甚大；如果無法維持國家運作，也就無從打贏戰爭。

前烏國閣員、基輔經濟學院院長米洛瓦諾夫指出，歐美援烏顯現頹勢，原因包括國際注意力轉移到加薩以巴戰事，以及烏軍今年的反攻雷大雨小，未能達到期待。

若烏敗 美俄恐兵戎相向

整體而言，西方援烏在二○二三年秋季已創新低。根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」資料，八到十月新增援烏承諾的額度較去年同期減少八成七，承諾新增援助的國家亦達到俄烏全面開戰以來低點。

民主黨籍的參議院情報委員會主席華納月初表示，根據情報圈的評估，俄國總統普亭認為烏克蘭若缺乏新的美援，只要數個月就會崩潰。拜登眼見援烏經費瀕臨見底，也曾示警稱若俄軍擊敗烏國，未來目標恐是北約盟國，如此一來由於集體防禦條款，美俄恐怕得兵戎相向。