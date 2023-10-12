國中國文／淺談《世說新語》
乍聽《世說新語》，大多數人會感覺陌生，然而我們熟知的故事、生活中常用的成語，有些即源於這部小說，有興趣的話可以試著搜尋看看喔！以下先分享幾個小故事。
曹操率兵行軍至途中，因為天氣炎熱，又遍尋不著水源，士兵各個又渴又累。曹操就騙士兵不遠處有梅林，梅子又酸又甜，能生津止渴，誘使士兵流出口水解渴而以繼續前行。其後軍隊終於找到水源，解除了困境。這個故事濃縮為成語「望梅止渴」，比喻用空想來安慰、滿足自己的需要。而這一成語典故出自《世說新語．假譎》。
三國魏文帝曹丕因妒嫉而欲加害才高八斗的弟弟曹植，命其在七步內完成一首詩，曹植便作〈七步詩〉：「煮豆持作羹，漉菽以為汁。萁在釜下然，豆在釜中泣。本自同根生，相煎何太急？」這個故事也收錄於《世說新語．文學》中喔！
《世說新語》是魏晉南北朝時期筆記志人小說的代表，內容大多記載東漢至東晉間名士的軼聞趣事，反映當代文人的思想言行和門閥社會的生活面貌，由南朝宋劉義慶召集門下食客編寫而成，書中主要分德行、言語、政事、文學等三十六類。現在就讓我們跟著林伶老師一起來認識《世說新語》！
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