亞大蓋「公民電廠」年產25萬度綠電 收入挹注弱勢助學基金

亞洲大學響應政府的綠電計畫，與「綠主張綠電生產合作社」合作，日前在學校第三宿舍屋頂裝置太陽能「公民電廠」，每年能提供近25萬度綠電。校長蔡進發今宣布，電廠租金收入將全部挹注弱勢助學基金，照顧中低收入戶學生，而這是亞大為實踐聯合國SDGs環保、助弱與教育永續發展行動，更精進的一步，也22日世界地球日前的1項成果。

什麼是公民電廠?據經濟部網站指出，那是以公民為參與主體，應包含部落、村里、社區等在地性參與，由居民共識所認定之空間及社群範圍，並依一定程序確認。除以在地居民優先參與或以地方政府建立平台方式號召公民入股外，亦鼓勵結合相關利害關係人，透過創新營運模式，以專業技術協力與設備供應等方式，共同打造的再生能源公民電廠。

公民電廠依發起單位、民眾主導性高低、所有權分配以及收益規畫，可有多元組織形態（例如：股份有限公司、合作社、非營利組織、社會企業、設有代表人或管理人之非法人團體等），惟須符合由民眾參與出資，且收益由參與者分享，或回饋地方公共服務與公益用途。

蔡進發說，地球暖化、氣候變遷與節能減碳，已成全球重要議題，人類文明對地球造成很多破壞，全世界現在最重要的問題就是如何解救地球。台灣過去110年溫度已經上升1.6度C，全年夏天已增到150天、冬天減到20到24天，近來台灣沒有下雨、水庫缺水，積極節能減碳，是每個地球人的責任。

他說，公民電廠是很新的理念，希望透過民間的蓋公民電廠，達到綠色能源再生，也是學生很好的學習場域。美國、德國、比利時都有類似電廠，亞大此次與綠電生產合作社共同推動，對社會、亞大師生，都是很好的示範和教育場域。

綠主張綠電生產合作社理事主席許秀嬌說，合作社成員由一群關心環境永續、能源轉型的公民組成，不以盈利為目的。氣候變遷現在已到了非常緊急的狀態，這次在亞大設立的「天空14號」公民電廠，就是一個淨零轉型的機制，希望有更多學校參與。