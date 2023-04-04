好讀周報／夢幻職業大調查 日、韓、歐洲青少年對未來不同調

文／陳韻涵輯

●日本篇／上班族 連3年進排行榜 新夢想 漫畫家、IT產業

日本保險業者「第一生命保險株式會社」公布年度學生夢幻職業排行榜，結果發現許多國高中生把「上班族」排在理想職業第一位。

「第一生命」每年訪查高中以下各階段學生未來志業，今年詢問3千位小學、國中與高中生「長大後想做什麼」，結果發現，除了小學女生外，其他學習階段的學生不約而同都想當上班族。上班族是今年調查中，小學男生最理想的職業；更令人訝異的是，「第一生命」已連續第三年出現國高中以上班族為求職夢想的調查結果。

★小學

小學男生最想當上班族、YouTuber或影音內容創作者，以及足球員；小學女生的前三職業志願則是甜點師、漫畫家／插畫家，以及上班族。過去兩年的調查結果也顯示，小學女生最想當甜點師。

當被問到最想當哪個領域的上班族時，小學生回答依序為科學、科技和製造業，另受到新冠肺炎防疫政策鬆綁的影響，休閒旅遊和貿易領域的排名也很前面。

★國中

國中男生的夢幻工作前三名依序為上班族、公務員，以及資訊科技（IT）工程師；國中女生的前三名則是上班族、漫畫家／插畫家，以及公務員。

去年調查顯示，漫畫家／插畫家是國中女生志業的第十名，如今一舉前進8個名次，反映出日本漫畫與動漫產業蓬勃發展，並帶動相關職缺如行銷策畫等職涯發展。此外，特定動漫爆紅，其內容成為時下流行語，也讓年輕人對於能創造趨勢的工作萌生憧憬。

受訪學生表示，他們不僅對動漫製作有興趣，也希望參與創造電玩或「虛擬YouTuber」（VTuber）角色的工作，後者利用虛擬角色在線上表演，人氣VTuber如噶嗚‧古拉、絆愛和森美聲的粉絲和訂閱人數破百萬。

★高中

高中男生的前三名理想職業是上班族、公務員和IT工程師，高中女生則最想當上班族、公務員和護理師。

此次調查也凸顯IT產業與軟體業的演進，逐漸吸引年輕學子的興趣。IT工程師與程式設計師在所有學齡階段都擠進夢幻職業前十名，無論性別。

「第一生命」研究員澤口的場表示，學生最想從事職業的排行隨著時間改變，尤其愈來愈多學生年紀輕輕便學習編寫程式。澤口說：「性別偏見滲透學術領域多年，IT領域向來反映相對少數的女大學生主修科學與工程學，但近幾年情況改變，科學與工程逐漸吸引女學生的目光。」

日韓小學、國中與高中學生最想當。（製圖／陳韻涵）

●南韓篇／影音創作者 擠下醫師 公務員退燒 IT業當道

南韓教育部與「國家職業教育暨訓練研究院」2022年12月調查國小、國中與高中特定年級學生未來想從事的職業，結果顯示想當電腦工程師與軟體工程師的人數，比2021年來得多，而往年名列前茅的公務員則已不再受學生青睞。

這項研究訪查2萬2702名學生，各學期階段代表對象分別是小六、國三和高二學生。調查結果顯示，小六生最想當運動員、老師和YouTuber，其中影音內容創作者在2020年和2021年的調查中排名第四，到了2022年竟擠下醫師，登上小六生最想從事職業的第三名。

受訪的國三學生最想當老師、醫師和運動員，高二學生則最想當老師、護士或從戎。

儘管資訊工程與IT領域的工作並未擠進受訪學生夢想工作的前三名，但有意從事這類工作的學生人數較往年增加許多。資訊工程師與軟體工程師在2020年和2021年的國中生從業意向中，分別排名第10和第8，2022年前進到第5名；在高中生的夢想職業方面，這兩種工程師連續兩年排名第五。

南韓學生畢業後想進入私人企業任職的意願增加，而想當公務員的人逐年減少。公務員在2020年曾為國中生的第7名理想職業，2021年進步到第6名，但2022年直接跌落第10名。高中生的看法也與國中生類似，公務員從高中生2021年夢想工作的第6名，降至今年的第11名。

●歐洲篇／73%想要改變世界 醫護人員打敗網紅

歐洲線上教育機構GoStudent上月公布《未來教育報告2023》指出，受訪學生受到新冠肺炎疫情期間，醫護人員為社會奉獻的啟發而展現無私抱負，有志投入健康照護與社會關懷產業的學生人數，是想當網紅人數的3倍。受訪的10歲到16歲學生中，高達70%的人想要改變世界。

社群媒體的海量訊息充斥年輕人的生活，讓部分人陷入自戀而迷失之際，這份報告呈現更無私的現實：即便部分醫療照護產業人力緊縮且薪資不高，Z世代仍希望改善社會。73%的受訪者表示，改變世界對他們的未來極其重要。

報告顯示，英國學生的五大首選職業領域依序為健康照護與社會關懷、創意產業、運動休閒、動物護理，以及資訊工程，至於網紅則排名第12。

健康照護與社會關懷產業是歐洲學生心目中的理想職業。（圖／取自網路）

在健康照護與社會關懷領域，受訪學生想當醫生、護士和物理治療師，在動物照護領域則想當獸醫、海洋生物學者或科學家，科學領域則涵蓋醫學研究員、腫瘤學家或氣候研究員。

英國家庭醫師克里森說：「最新民調顯示許多年輕人有志從加入醫療產業令人窩心。」

這項報告另訪查奧地利、德國、法國、西班牙、義大利與英國等歐洲國家超過1.2萬名學生及其家長或監護人對當前課綱的看法，結果發現74%的學生認為，學校教育無法讓他們充分準備好面對出社會後的世界。受訪者普遍認為，學校教育缺乏人工智慧、機器人工程與金融等專業知識，希望教育官員能設法彌補漏洞。