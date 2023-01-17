生活中的自然課／甜蜜草莓季來臨！ 一起探索草莓生生不息的祕密
在這帶著寒意的冬日，最讓人期待的季節性水果，莫過於紅寶石般鮮紅可口的草莓了！草莓季時，許多草莓園會開放民眾入園摘採，市面上也較容易見到草莓的各式產品。當草莓入口時，同學們有沒有想過，這充滿甜蜜滋味的草莓是如何被培育出來的呢？
其實草莓是一種除了藉由種子外，也可以利用無性生殖方式繁殖的植物喔！這是怎麼做到的？而無性生殖的方法又有什麼優點和缺點呢？快點開影片，跟著力宇教育的李鴻老師一起來探索看看吧。
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