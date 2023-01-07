閱讀數學／鬥士型數學家伽羅瓦(下)

上周我們提到天才少年伽羅瓦17歲時投稿論文無疾而終。上大學後，他又投稿一次，而且數學家柯西事前看過這篇論文，覺得非常有機會得獎。看起來，伽羅瓦馬上就要因為這篇論文而躍上數學界的舞台中心，開始綻放光采。

但是（伽羅瓦生命中最不缺的就是但是了）！審查員卻在論文大賽的兩個月後突然過世。悲劇再度上演，伽羅瓦的論文又石沉大海。第一次投稿就遇到論文失蹤，伽羅瓦應該覺得傻眼貓咪。再來第二次，就真的無語問蒼天了。

§數學家斜槓革命青年

伽羅瓦剛當完大一新鮮人，法國就發生七月革命。伽羅瓦不滿校方的鎮壓行動，決心投入革命，也因此進出過幾次監獄。監禁期間，伽羅瓦認識了名叫史蒂芬妮的女孩。而這段時間留下手稿邊緣多次出現她的名字。數學家的浪漫就是把心上人名字留在手稿中，一告白就是幾百年（請幫伽羅瓦點播《刻在我手稿的名字》）。

這段（可能是單戀的）戀情並沒有持續太久。伽羅瓦被釋放的一個月後，有位可能是情敵，也可能是想要制革命份子的軍官，約伽羅瓦一較高下。伽羅瓦在赴約前三天振筆疾書，提出以「群」的全新概念，解決高次方程式一般解的問題。最後，伽羅瓦在這場對決中結束短暫的一生。這些手稿輾轉經過幾位數學家，包含高斯，都沒人理會。一直到伽羅瓦過世14年後，這些手稿才正式被整理成論文公開，並統稱為伽羅瓦理論。

綜觀伽羅瓦的一生，他彷彿被上帝開玩笑似地，在他的身體裡倒了八分滿的數學天分，然後一個手滑，把政治魂加到滿出來。我們很難不去想像，如果可以再多給這位「國三才開始學數學」的天才同學多一點時間，多一點運氣，數學史將有多麼驚人的發展。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。