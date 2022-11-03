張貴興獲美國纽曼華語⽂學獎 評審：華語文學的馬奎斯

美國纽曼華語⽂學獎昨公布第八屆得主，由馬來西亞裔台籍作家張貴興獲得，獎金美金1萬元（約新台幣30萬元）。張貴興是繼楊牧、朱天心之後，第三位獲得此獎的台灣作家。

紐曼獎由美國奧克拉荷馬大學美中關係研究所（Institute for U.S.-China Issues）贊助，每兩年頒發一次，表彰以散文或詩歌書寫人類心靈的傑出成就，凡以華文寫作的作家皆有資格參加。去年春天，五名學者、專家組成的評審團提名人選，10月26日以透明的投票方式選出張貴興為本屆的獲勝者，明年3月在美國舉行頒獎典禮。

此次入圍的作家還包括大陸作家余華、畢飛宇、周恺；以及香港作家謝曉虹。

張貴興的提名人E.K. Tan指出，張貴興寫作的特殊之處在於「融合東西方的文學美學和敘事風格」。他對婆羅洲植物園的描繪讀起來就像美國小說家福克納，背景則從美國南部移植到婆羅洲。他意識流式的敘事在人物的心靈和熱帶雨林地形之間穿梭游移，為華語文學注入了類似馬奎斯魔幻寫實的的獨特感官體驗。