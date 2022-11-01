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成大再奪法國iGEM競賽冠軍 以太空旅遊為發想很驚豔

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供

國立成功大學「MerSe」團隊10月26日至28日遠赴法國巴黎參加一年一度的世界級合成生物學競賽「國際遺傳工程機器設計競賽」（International Genetically Engineered Machine Competition, iGEM），以未來太空旅行需要的物質為發想，奪下金牌，是成大第7度奪金。

成大表示，隨著科技進步，太空旅行不再只是遙不可及的夢想；但太空輻射對生物的影響一直是很大的挑戰，今年成大iGEM團隊在化工系教授吳意珣等老師帶領下，組織了醫學系、機械系、化工系、醫技系、能源工程國際學位學程、資源工程系、生技系、生科系等跨領域的19位學生，發想出讓大腸桿菌能夠自行產生含硒黑色素，比一般黑色素更抗輻射，同時能產生一種有助睡眠的 γ-胺基丁酸 (GABA），希望在太空旅行時發揮功能。

團隊取名「MerSe」就是指黑色素 (Melanin）與硒 (Se）的結合，並呼應今年赴法國參賽，法文「謝謝」Merci的發音，更讓人朗朗上口。

研究過程中，副隊長陳子涵指出，第一步必須先製造出第21種氨基酸Selenocysteine與黑色素，再合成含有硒的黑色素，結果證明其抗輻射性比一般黑色素提升了3.6倍。

為了貼近太空環境，團隊尋求中研院林志勳博士的協助，設計出硬體設備「MerStage」裝入UV-C紫外光照射平台，以懸滴微流體技術，模擬在微重力環境下細菌的成長情況，達成簡易又便宜的模擬太空實驗操作。再導入人工智慧，將深度學習應用於分析菌落顏色與大小，解決繁重的人工挑選步驟，有效降低太空產業的人力成本。

成大表示，太空產業發展規模越來越大，預估在2050年將達5390億美金，MerSe 計畫的價值在於未來要製造什麼?在資源匱乏的外太空，有了MerSe將可能出現硒的各種合成應用，從藥物、營養品、食物甚至到燃料，有望成為太空生物製造有利的發展工具。

成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供
成大「MerSe」團隊赴法國巴黎參加一年一度的iGEM競賽，奪下金牌。圖／成大提供

太空 成大

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