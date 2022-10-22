閱讀數學／妳就是下一位女性數學、科學家(下)

上週我們聊到兩位了不起的「瑪麗亞」，一位是發現彗星的天文學家瑪麗亞．溫克曼，一位是人稱居禮夫人的瑪麗亞．薩洛梅婭．斯克沃多夫斯卡。她們都有著偉大的成就，但是在那個時空背景下，卻依然能受到男女不平等的影響，甚至給依靠著丈夫的職位、名義才能將自己的研究成果得到公認。而到了現在，這個現象更該被杜絕才對。

§女性同樣能夠在數學上表現出色

那麼，在數學界最高榮譽的菲爾茲獎（Fields Medal）中，又有哪些女性有亮眼的表現呢？伊朗籍的瑪麗安．米爾札哈尼（Maryam Mirzakhani）是首位獲獎的女性，而就在今年，第二位女性獲獎人——烏克蘭籍的馬林娜．維亞佐夫斯卡（Maryna Sergiivna Viazovska）——出現了。女性數學家的獲獎固然讓人興奮，但同時我們也得重新審視，為什麼至今僅有兩位女性得到這般殊榮？女性在數學學習上是否困難重重，或者時常承受著異樣的眼光呢？

菲爾茲獎僅頒發給40歲以下的卓越數學家，而這對社會中大部分的女性而言，無非是一大挑戰。因為女性仍然被期待在一定的年紀以前投入家庭與生產，相較男性就少了更多從事學術工作的心力。學術界的性別平等，是一項需要實踐的目標，同時也是社會性別不對等的縮影。

文章篇幅有限，但依然有許多女性科學家、數學家的貢獻值得被我們歌頌。並且，這將會成為現在廣大女性們的基石，讓更多女性能擺脫性別的束縛，勇敢踏進數理的領域。或許這個社會暫時還不能全力支持女性的研究，但請記住，數學與科學從不會將有心向學的妳拒於門外。

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。