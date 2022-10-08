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閱讀數學／清朝理科才女王貞儀(下)

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
中國古代不乏才女，清朝天文學家王貞儀就是其中之一。圖／翻攝自微博
中國古代不乏才女，清朝天文學家王貞儀就是其中之一。圖／翻攝自微博

上週我們聊到清朝才女王貞儀的生平，以及他在天文學上的貢獻。在數學方面，王貞儀寫了一篇〈勾股三角解〉，文中精確描述什麼是三角形，以及直角三角形的短邊、長邊和斜邊之間的關係；她還改寫數學家梅文鼎的作品，用簡單易懂的語言，為初學者說明算術，編成《曆算簡存》這套書，希望更多人能因此學會數學。

學術期刊《自然》給予王貞儀非常高的評價，說她是一位「為科學發展奠定基礎的女性科學家」。國際天文學聯盟還以王貞儀的名字，為金星上的一個隕石坑命名，表彰她對天文學的貢獻。直到近年，美國的暢銷教養書《勇往直前：50位傑出女科學家改變世界的故事》，王貞儀與西方古希臘時代，號稱第一位女數學家的海佩蒂亞同時並列其中。

王貞儀從小受到祖父母的教導，父母帶領她遊歷四方，以及她勤奮不懈的自學多年，都為她的學術成就帶來很大的幫助。在文學創作外，積極推廣天文學和數學的相關知識，是清朝的跨領域人才。她才十多歲時就走遍大半個中國，即使在交通發達的現在，也是不容易的事。在四處遊歷期間，王貞儀深刻理解封建制度為平民帶來的艱苦，尤其是女性們所受到的歧視。雖然她的詩文用語樸實，卻能寫出對弱勢族群的關懷。

然而，就算王貞儀在學術成就上，幸運的突破了當時的性別限制，但是，當時許多近似迷信的教條，王貞儀婚後也對此表示認同。甚至那本強調男尊女卑的《女誡》最終也出現在她家中的書架上。由此可見，社會整體的刻板印象、對女性無形的束縛，就算是一代女科學家王貞儀也很難完全避免。也真是要慶幸，我們是活在一個更平等的時代，更尊重不管是任何性別，都能勇於追求自己的夢想，都能盡情發揮自己的天賦去完成目標。

本篇文章與數感實驗室黃雅儀共同完成

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