好讀周報／英國史上在位最久君主 伊莉莎白二世辭世

文／陳韻涵輯

英國女王伊麗莎白二世8日在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡安詳離世，享耆壽96歲。伊麗莎白二世1953年加冕至今在位70年，成為英國史上在位最久的君主、全球史上視事時間最長的女性君主及女性國家元首，畢生服務公眾，鞠躬盡瘁。

英國女王駕崩後，73歲的查爾斯王儲自動繼位成為新國王，正式頭銜為「查爾斯三世」，查爾斯的第二任妻子卡蜜拉成為王后，查爾斯與首任妻子黛安娜王妃的長子威廉成為新王儲。

●歷經15位首相 見證近百年改革

女王年輕時經歷二次大戰的恐懼與艱苦、歐洲戰後復甦、美國與蘇聯冷戰局面，見證英國近百年的內政沿革與國際地位變化、殖民地獨立建國等。隨著女王年事增長，她飽受王室動盪煎熬，目睹新冠肺炎疫情肆虐全球。她在位期間經歷15位英國首相，也是15個「大英國協王國」的君主，堪稱英國皇室、政治與大英國協王國團結的精神象徵。

女王畢生傾心王室事務、服務公眾，展現「鞠躬盡瘁，死而後已」的奉獻精神。女王臨終前的官方公開照片是6日任命英國新首相特拉斯，只見羸弱的她左手拄拐杖，右手背上大片瘀青，依然笑容滿面。

●樂於學習新知 會發推文也玩IG

伊麗莎白二世生前是全球最年長、在位最久的國家元首，1952年2月6日，她的父親喬治六世辭世後，25歲的伊麗莎白二世即位，1953年6月加冕。

女王代表地位崇高的英國王室，但伊麗莎白二世並非不食人間煙火，她在二戰期間修過卡車，樂於學習新知識並接觸新科技。1976年，她親自寄出第一封電郵，2014年首度在推特推文，2019年發布首篇Instagram貼文。

平易近人的伊麗莎白二世獲得民眾愛戴與高度支持，儘管在位期間經歷多次王室紛爭，總是能夠以安定力量帶領王室度過難關。

英國女王伊麗莎白二世1953年6月2日加冕登基，她是英國史上在位最久的君主。（圖The Royal Family臉書）

●英國在位最久 首位歡慶白金禧

2015年9月9日，伊麗莎白二世超越她的高祖母維多利亞女王在位63年7個月的紀錄。今年6月2日，伊麗莎白二世慶祝登基70周年「白金禧」，成為英國史上首位歡慶白金禧的君主。她不僅是英國史上在位時間最長的君主，也締造了世界史上，在位時間最長的女性君主及女性國家元首紀錄。

伊麗莎白二世1947年11月20日與她的初戀及摯愛、希臘王子、海軍上尉菲利普親王在西敏寺舉行世紀婚禮，相互扶持逾70年，育有4名子女。伊麗莎白二世曾說，菲利普是她的「力量與支柱」，菲利普去年4月以99歲高齡辭世，她的生命出現巨大空洞。

●查爾斯自動繼位 女王長眠西敏寺

女王辭世後，查爾斯三世自動繼位並著手籌辦母親後事。王室典禮官需要數月規畫，才會舉行官方加冕儀式，女王1952年繼位16個月之後，才舉行加冕典禮。

英國政府啟動「倫敦橋計畫」治喪行動，女王駕崩翌日移靈倫敦白金漢宮，接著停靈西敏宮三天，開放民眾瞻仰追悼，預計18日於西敏寺舉行國葬。女王將長眠溫莎城堡喬治六世禮拜堂，有父親及夫婿菲利浦親王相伴。

●看地位／「大英國協王國」 15成員奉為元首

英國女王或國王不只是英國的君主和國家元首，還是英國以外14個君主立憲國家「大英國協王國」的元首。然而，近年英國出現君主制存廢討論，大英國協王國中曾為英國殖民地的加勒比海國家，屢傳廢除英國君主為國家元首的聲浪。

大英國協（Commonwealth of Nations）是國際組織，並非政治統一的聯邦，成員國彼此無權約束他國內政，成員國多為英國前殖民地或自治領地。

二戰結束後，號稱「日不落帝國」的大英帝國分崩離析，大部份成員受到去殖民風潮影響而獨立建國。英國為維繫對前殖民地的外交影響力，聯合澳洲、紐西蘭和南非等國成立大英國協。

《倫敦宣言》1949年簽署後，「英屬」一詞從國協頭銜中刪去，消弭殖民化色彩。原本大英國協的成員國全都須奉英國君主為國家元首，但為了讓實施聯邦共和制的印度加入，大英國協特許修憲成為共和制的國家加入。

大英國協目前有56個成員國，包括15個奉英國君主為其君主的「大英國協王國」（Commonwealth realm）成員、5個擁有各自君主的君主制國家（汶萊、史瓦帝尼、賴索托、馬來西亞和東加），以及36個共和國。

15個「大英國協王國」都是君主立憲國家，原奉英國女王為君主，成員國包括英國、安地卡及巴布亞、澳洲、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞那達、牙買加、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁、索羅門群島，以及吐瓦魯。

英國女王駕崩前長年待在英國，大英國協王國其他國家由女王親自授權的「總督」代行職責，總督的地位高於成員國的政府領袖。

女王畢生養了30多隻柯基犬，還被拍成過電影。圖為她逗愛犬「糖果」玩。（圖／法新社）

●看問題／廢除王室 在英聲浪高 加勒比海 蘊釀廢君主

英國實行君主立憲制，實權握在英國首相與國會手中，女王秉持政治中立，盡心履行王室義務。然而，近年英國經濟情況不佳，越多越多人質疑王室浪費公帑且不合時宜，廢除王室的聲浪高漲。

大英國協王國中，有許多加勒比海國家曾被英國殖民。15世紀到19世紀，超過1000萬名非洲人被戴上鐐銬，賣到歐洲當奴隸且被迫勞動。

女王駕崩後，牙買加宣布降半旗哀悼，安地卡及巴布亞總理則下令在女王下葬當日降半旗，但其他加勒比海地區的英國前殖民地則已醞釀廢除查爾斯三世為其國家元首的身份。

這不是英國王室首次面臨前殖民地反動、要求道歉及索賠的情況，威廉王子伉儷3月訪問貝里斯、牙買加和巴哈馬群島時，面臨當地人要求他們為奴隸制賠償與道歉的聲浪。查爾斯繼位前，曾在盧安達首都基加利發表演說，提及他對奴隸制感到悲痛，但未提賠償。

牙買加可能跟隨巴貝多擺脫英國王室。8月民調顯示，56%牙買加人支持廢除英國君主的國家元首地位。