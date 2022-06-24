嘉大與無印良品合作 開發「嘉南珍香米」商品

嘉義大學與台灣MUJI無印良品公司今天上午簽署合作備忘錄，選用抗旱稻「嘉大台南1號」即「嘉南珍香」品種共同開發新商品，以支持友善耕種，預計今年下半年推出並於指定門市獨家販售。希望藉由雙方合作共推友善耕種及環境永續，以具體行動攜手愛護台灣這片土地。

嘉大校長林翰謙表示，水稻是農業的根本，嘉大以農立校百年，水稻更是臺灣人的主要糧食，近年來極端氣候導致旱象頻傳，2021年更遭逢百年乾旱，缺水危機造成大家日常生活的不便，也讓農民生計受到威脅。

全國休耕或未收穫面積近10萬公頃，影響台灣糧食安全，顯見研發耐旱農作物的迫切性與必要性。嘉大農藝學系教師與台南區農業改良場歷經9年時間培育出品質優良且可抗旱種植的水稻品種「嘉大台南1號」、「嘉大台南2號」及「嘉大台南糯3號」，去年11月發表後，研究成果獲得各界矚目。

嘉大農藝學系教授黃文理表示，「嘉大台南1號」、「嘉大台南2號」及「嘉大南糯3號」，抗旱性高，若全台全面栽種，推估1年將能為台灣節省近400座蘭潭水庫的蓄水量，對不定期會有缺水乾旱之苦的台灣，在管控水資源有極大助益。

其中嘉大台南1號經儀器分析具有茉莉香成分，散發獨特茉莉香氣味，有別於常見的芋頭香米，因此有「嘉南珍香」的別名。

MUJI無印良品表示，雖然台灣大部份民眾並不缺糧食，但需要支持更友善環境與愛護農家的作物，嘉大與台南農改場所培育的陸稻品種僅需一般水稻用水量的70%。

其中，「嘉南珍香」具有茉莉香米的風味，在田間栽培時即可聞到淡淡的香氣，因此選用開發各式商品，並預計在下半年在指定門市販售，邀請民眾在品嚐在地美味的同時也用行動支持省水愛護地球的食材與作為。