閱讀數學／好奇心讓你學得更好

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
好奇心讓你學得更好。示意圖／ingimage
好奇心讓你學得更好。示意圖／ingimage

好奇心跟學習有甚麼關聯呢？

戴維斯加州大學曾作過一項研究相關研究。他們請受試者快速看過一系列題目，不用作答，只需自評對題目的「把握度」及「好奇度」。評分完畢後，實驗者將一邊進行fMRI掃描大腦活動，一邊觀看方才「把握度較低」的50餘組題目與對應解答。全部看完後休息20分鐘，受試者被要求再次作答同樣、但順序調整過的題目。由於都不是選擇題，受試者完全無法猜答案。

22.5小時後，受試者被要求第二次作答。有趣的結果發生了。實驗結果發現，受試者20分鐘後，針對「好奇度高」的題目答對率高達70.6%； 「好奇度低」的題目答對率只有54.1%； 22.5小時後， 「好奇度高」的題目答對率依然有45.9%；「好奇度低」的題目答對率只剩28.1%。

不只如此，實驗裡還設計了一個很有特別的橋段。在每題的【題目】與【解答】中間，還會隨機插入一些人臉。之後也請受測者辨認那些人臉照片是否有出現在原本的題目中。 實驗結果發現，受試者在看到比較好奇的題目，不只答案會記得比較牢，連辨認在題目和答案中間呈現的人臉的正確率也比較高！為什麼會這樣呢？研究人員利用fMRI掃描，發現好奇心引發的強化記憶迴路，和外在動機啟動的區域非常相似，同樣仰賴多巴胺在神經間進行傳遞。受試者看到他們比較好奇的題目時，會活化大腦內部一條與獎勵機制有關的途徑，增加負責大腦記憶的海馬迴活動。此時，大腦會處在能夠吸收各種資訊並記憶下來的狀態，所以即使是與問題無關的無聊資訊，也比較容易記住。

過去我們一直鼓勵探索、鼓勵孩子喜歡數學，激發學習動機。這次分享的研究，更進一步展現了「好奇心」與「喜歡」的價值。它不只是學習的起點，不只是讓孩子學習時快樂些，更是學習路上的加速器，能讓孩子學得更好、更有效率。

本篇文章與數感實驗室吳恩淇共同完成

數感實驗室 數學 數學科

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