好讀周報／對外繳不出外債利息、對內燃料糧食藥物短缺 斯里蘭卡怎麼了？

文／陳韻涵

南亞島國斯里蘭卡18日付不出7800萬美元（約台幣23億元）的外國債務利息，宣告違約，成為21世紀亞太地區第一個外債違約的國家，這也是斯里蘭卡1948年脫離英國殖民獨立以來，最嚴重的經濟危機。

斯里蘭卡的財政赤字占國內生產毛額（GDP）的13%，過去幾個月外匯存底幾乎見底，斯里蘭卡不僅缺乏外匯向國外購買各項產品，通膨高漲30%讓經濟危機雪上加霜，導致汽油、天然氣、燃料、糧食和藥物嚴重短缺。

燃料短缺導致停電，藥物短缺則讓醫療體系瀕臨崩潰。斯里蘭卡人民4月初開始在首都可倫坡抗議，宣洩不滿政府的情緒，示威活動遍地開花。總理馬興達‧拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）5月9日引咎辭職，改由多次回鍋擔任總理的維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe）接手，試圖解決斯里蘭卡面臨的各項危機。

面對空前經濟危機的斯里蘭卡政府，把撙節腦筋動到學生身上，大砍2022年的營養午餐預算66%，從60億盧比（約台幣4.93億元）削減至20億盧比（約台幣1.64億元），這樣只夠負擔各校一學期的營養午餐開銷。

更慘的是，斯里蘭卡的基本糧食價格從4月到5月飆漲逾195%，5月初受糧食價格飆漲衝擊，斯里蘭卡所有學校就已停止供應營養午餐，原本仰賴學校午餐溫飽的弱勢學生只能餓肚子，影響約100萬人，相當於每4位學生就有一人受害。

考量燃料危機嚴峻，斯里蘭卡教育部5月19日宣布，所有政府核准的公立學校和私立學校自20日起結束今年第一學期的第一階段，第二階段訂6月6日開學。

此外，臨危受命的新總理維克勒馬辛哈也要求非必要的公家機關聘僱人員自20日起停班，減少能源消耗。

●有何影響／國際信貸降評等 威脅貨幣價值

斯里蘭卡政府積欠國外債權人約510億美元（約台幣1.5兆元），卻未能按時繳納利息，即便經過30天的寬限期仍付不出7800萬元（約台幣23億元）利息。

斯里蘭卡違約後，全球兩大國際信貸評級機構「惠譽」及「標準普爾」先後調降斯里蘭卡的信用評等。違約與信評降級會嚴重影響外國投資人對斯里蘭卡的信心，這也會讓斯里蘭卡政府更難向國際市場借貸，威脅該國貨幣「斯里蘭卡盧比」的價值。

●為何發生／疫情＋恐怖攻擊 重創觀光收入

斯里蘭卡政府把外匯存底見底，歸咎於新冠肺炎疫情和國內恐怖主義活動。

新冠肺炎疫情重創斯里蘭卡觀光，而觀光是該國最主要的外匯來源。斯里蘭卡政府推測，觀光客可能被2019年的復活節教堂連環恐怖攻擊嚇跑。2019年4月21日，可倫坡、內貢博、巴提卡洛阿、代希瓦勒、德瑪塔戈達等大城市接連發生8起爆炸案，造成253人死亡、500多人受傷。

然而，許多專家認為，斯里蘭卡的經濟危機是政府積年累月的錯誤經濟政策所致。南亞島國斯里蘭卡1948年脫離英國殖民獨立，原稱「錫蘭」，1978年才改為「斯里蘭卡民主社會主義共和國」。斯里蘭卡國內有兩大族群，分別是僧伽羅人（Sinhalese）和泰米爾人（Tamil）。斯里蘭卡全國人口約2200萬人，其中70.2%的人信奉佛教，印度教徒、少數民族與宗教團體約占12.6%，穆斯林占9.7%，天主教徒約6.1%，基督教徒約1.3%。

1983年到2009年，斯里蘭卡內亂動盪，主要交戰方為斯里蘭卡政府，對上泰米爾伊拉姆猛虎解放組織。2009年，馬興達‧拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）領導的僧伽羅政府擊潰泰米爾分離主義反叛分子，結束長達26年的內戰，馬興達當時被奉為英雄。在那之後，拉賈帕克薩家族統治斯里蘭卡多年，馬興達曾任總統與總理，而他的胞弟戈塔巴耶‧拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）2019年當上總統。

2009年內戰尾聲，斯里蘭卡選擇大量從國外進口商品進入國內，而非試圖開拓海外市場，因此出口收益很低，而進口花費卻不斷增加。斯里蘭卡現在每年的進口額比出口額平均多出30億美元，這正是該國政府耗盡外匯存底的原因。2019年底，斯里蘭卡尚存76億美元的外匯存底；時至2020年3月，斯里蘭卡的外匯儲備已減至19.3億美元，最近降至5000萬美元。

政府向中國等國家商借鉅額貸款興建基礎建設，但批評者認為，這些大興土木的計畫根本沒有必要。

斯里蘭卡24日大幅調漲燃料價格，柴油與汽油價格同比6個月前分別上漲230%和137%。由於汽柴油供給不足，排隊加油的駕駛人有時得等上好幾天，才能加到油。

●如何解套／每年債務2千億 工業大國允紓困

斯里蘭卡今年被要求償付70億美元（約台幣2073億元）的債務，未來幾年也差不多要還這個數額。維克勒馬辛哈表示，短期內仍難以解決斯里蘭卡困境，呼籲外國政府及國際組織馳援。

斯里蘭卡希望「國際貨幣基金」能借貸30億美元（約台幣888億元），但「國際貨幣基金」表示，借款的前提是斯里蘭卡政府必須調高利率並加重稅務。「世界銀行」則同意借斯里蘭卡6億美元（約台幣178億元），其中已撥款的1.6億美元（約台幣47億元）資金可用以支付進口民生必需品的貨款，但不能用來購買燃料。

印度表示，願意提供19億美元（約台幣563億元）融資給斯里蘭卡，以及15億美元（約台幣444億元）信用貸款讓斯里蘭卡政府進口燃料和其他民生必需品，還會送斯里蘭卡6.5萬噸肥料和40萬噸燃料。

另外，斯里蘭卡積欠中國65億美元（約台幣1925億元），兩國已磋商重整債務結構。加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國等「七大工業國集團」（G7）表示，將協助斯里蘭卡取得紓困貸款。

憤怒民眾在街上噴漆寫下反政府字眼。(圖／法新社)

汽柴油供給不足，可能要等上數日才加得到油。(圖／歐新社)