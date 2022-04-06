中華大學台英雙學位專班超划算 日本姊妹校也來朝聖

中華大學與英國百年名校桑德蘭大學合辦的3+1國際觀光與酒店管理雙學士學位學程，已邁入第3年，第1屆專班學生將在8月前往英國學習。校方指出，因大學4年即可取得台英雙學位實在太划算，日本名古屋文化短期大學（NFCC）姊妹校也來朝聖，並推出1+2+1的超猛專班，畢業後即可取得台英日3學士學位。

中華大學觀光學院院長張馨文表示，該專班採小班菁英制，招收應屆高中畢業生，採全英語教學，前3年在台灣上課，大四到英國學習（3+1），入學2張學生證，畢業2張畢業證書，相較4年都到英國留學，學費至少可省下6成。

張馨文指出，日本姊妹校是從第2屆開始加入專班，並推出1+2+1學程（大一在日本上課，大二、大三到台灣念書，大四去英國學習）畢業即可取得3張畢業證書，目前已連續2年都有日籍學生到學校就讀，適應良好。

中華大學是在2019年獲教育部核准設立該專班，在前英國在台辦事處副代表畢騰安（Andrew Pittam）、英國文化協會國際教育長徐薇芝的見證下，與英國桑德蘭大學、西英格蘭大學（管理學院企業管理專班）簽約，每年專班最多只招收40名學生，目標是20名台灣學生、20名港澳或外籍生。

張馨文表示，該專班學生表現相當優異，同學像蕭安妤在大二下學期還到阿拉伯聯合大公國姊妹校阿吉曼大學交換學生，只要有機會能和國際接軌，學生都會盡可能把握，即使近2年因受疫情影響，較不能出國，但也有另一位大二的張正親同學參加「2021年亞洲會展青年競賽」線上決賽，並獲得最佳知識獎項肯定。