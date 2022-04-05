好讀周報／救與不救？ 琵琶鼠魚教會我的事

【作家 張日郡／撰寫】

步行高屏溪畔時，我曾把躺在溪畔的「琵琶鼠魚」救回溪裡。

我在課堂上敘述這件事時，許多同學都不可置信：一個詩人竟然做出這麼愚昧的事。事實上，當時我並不曉得自己「救」的是「外來種」。長相怪異的牠們就這麼孤立無援的躺在溪畔，任憑風吹日曬雨淋、任憑砂石車將之碾斃，我於心何忍？於是，善心驅使之下，我將剩餘活魚一一救回高屏溪⋯⋯

回家一查圖鑑，方曉自己的「無知」，我的善卻也是我的惡。對於高屏溪的本土魚種來說，我的「救」是一種未經正確思考的突兀作為。反省之後，我認為應該要「自我提問」，來做為一種重要的覺察。

當時，我應該問自己三個Ｗ：一、為什麼要救牠？二、該如何救牠？三、救牠會影響什麼？第一個問題，牽涉到我是一個怎樣的人？顯然我雖善良，但把善心擺錯了位置，沒有對生態環境有整體的、系統性的思考。第二個問題，牽涉到我對外來種的知識、學界的研究、政府政策的了解。而目前根本沒有所謂「救」牠的方法，琵琶鼠魚的問題無法根治（我們根本不可能引進牠的天敵）。第三個問題，必須對前二者有更具體的了解才可能知道。牠堅韌的生命力、底棲的物種特性，確實會對本土魚種產生負面衝擊。

更重要的體會是：原來，我在步行過程中所遇到的諸事，不只是文學⋯⋯

因此，琵琶鼠魚教會我的是，現實世界是一門跨領域學科（不分學科）的人生實踐場域，我們對於自己與世界的體認越深，才有可能正確的思考，並且把善心放在對的位置。

一隻魚完整了我的思考歷程，我才有機會形成我的詩歌表述〈高屏溪堤岸的琵琶鼠魚〉一詩，這也是我從覺察到寫作的過程。