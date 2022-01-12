撒古流疑涉性侵 國藝會26日討論是否取消國家文藝獎

國家文藝獎得主撒古流疑涉性侵。繼北美館發出聲明終止國家文藝獎得主撒古流代表威尼斯雙年展台灣館參展後，國家文化藝術基金會今天也發出聲明，將停止贊助撒古流參展15屆卡塞爾文件展，並於26日提請董事會討論撒古流的國家文藝獎的得獎資格。

國藝會表示，去年12月20日回應媒體，針對支持台灣藝術家參展15屆卡塞爾文件展一案，在尊重德國展方及不影響全體藝術家／團體獲邀參展之權益下，先行暫緩贊助撒古流之展覽製作；德國展方經本會知會後，亦於後一日（12月21日）發表聲明暫緩其參展。

國藝會表示，由於德國展方迄今未有進一步的決定，為免影響其他參展藝術家之權益，不論德國展方是否續邀撒古流參展，本會均將停止其贊助；同時亦尊重德國展方最後決定與後續司法程序。

針對國家文藝獎得主資格之問題，因「國家文藝獎設置辦法」之制定與修正屬本會董事會權責，國藝會表示，已訂於1月26日將相關議題提請董事會討論。