射箭、織布、吃水果 外籍生在梨山玩瘋了！

為增加梨山觀光的國際知名度，交通部觀光局參山國家風景區管理處昨天帶著法國、巴拉圭等10個國家來自全國11所大學的21名外籍生，到梨山完成3天2夜的部落體驗；梨山新佳陽部落總動員歡迎這批貴客，帶他們射箭、織布、採果、品茗，還在營火晚會跳原民歌舞。外籍生們難掩興奮，今紛紛透過社群媒體告訴家鄉親友在台灣的難得體驗。

參山處代理處長曹忠猷說，行程分別到新佳陽、梨山及環山等部落，除了體驗部落文化，也參觀最近很夯的山谷燈光節。外籍生們難得接觸台灣原民文化，對泰雅族特有的紋面特別感到興趣。而參山處也透過這次外籍生的參訪，了解推動入境部落觀光仍有許多要加強的外語接待能力及導覽設施，會盡速改善，以及加強培訓。

外籍生們在此次的活動中由佳陽社區發展協會安排體驗原住民射箭、織布、鋸木、獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。也安排參加採收雪梨及甜柿工作體驗，並在茶園中品茗，認識高山茶，了解梨山產業文化。

來自越南的學生Pham Ngoc Anh感動的說，部落的朋友非常溫暖又有才華，即使5度的天氣也讓她深深愛上梨山，這裡有美麗的山脈和茶園，更有好吃的水果，她認為每個人一輩子都至少要去體驗過一次的部落生活，希望有機會可以帶越南的朋友來走走。印尼的Wachidatin Nisa'ul Chusnah則說，她來自熱帶國家，從未見過像梨山如此漂亮且五顏六色的樹葉。梨山是個美好的地方，擁有壯觀的山景、果園、茶園，以及友好的部落原住民們，來自異地的她深深體會到台灣的友善與關懷。