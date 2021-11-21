散步有助背書？三招「記憶增強法」 跟健忘說掰掰

無論是學生時期用功唸書，還是到了出社會工作，能否維持好的記憶力，對做事情的幫助影響都相當大。日本語言學博士堀田秀吾近日就在日本媒體「PRESIDENT」撰文，分享幾個能夠增強記憶力的方式。

1.以「教導別人為前提」吸收資訊

華盛頓大學曾經進行過一次實驗，他們將56位大學生分成三組，讓他們閱讀一篇談論戰爭電影的文章。在讀文章之前，實驗分別告知三組人「看完後會需要講解別人聽」、「看完後會有小測驗」、「只要看完就好」。

接著，實驗再以簡答測驗方式測試這些人理解了多少內容，結果發現「看完後會需要講解別人聽」的小組表現最為出色。由此可以得知，在保持著「自己學完後也要告訴他人」為前提，更能夠提昇自己的緊張感與注意力，對於短期記憶非常有幫助。

2.在做事前散步10分鐘

無論是蘋果創辦人賈伯斯，還是臉書創辦人祖克柏，其實都擁有散步的習慣。而美國伊利諾大學更曾經進行實驗，將一組人待在教室十分鐘，另一組人則散步十分鐘，之後讓他們進行測驗。結果，散步組的成績比另一組好上25％。

散步最主要的目的，在於促進體內血液循環，包括讓腦部的血流暢通，使得思考更為順暢。而不只散步，小跑步、游泳等等簡單的運動，也都有類似的功效，但需要注意別耗損體力過頭，讓自己還沒開始就先累了。

3.比起用鍵盤打字，手寫更容易記住

現代人身邊圍繞著3C產品，有時要做筆記，也都會打在電腦或手機裡頭紀錄。然而美國普林斯頓大學曾做過實驗，發現以手寫進行筆記的狀況下，雖然總體時間會比較常一點，但是腦內同時會進行整理作業，結果就是更能熟記事物。不過打字紀錄得快，因此兩種記憶方式算是各擅勝場，可斟酌情況看要用哪一種。