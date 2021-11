【口說英語充電站】朋友說 That's flattering. 到底是開心還不開心？

那天小編的外國朋友在 Instagram 上分享自己的美照,於是小編捧場地大力稱讚。但朋友傳來了一句話,卻讓小編滿頭霧水:

That’s flattering.

咦?對方是在不爽嗎?聰明的你,可以幫苦惱的小編翻譯一下嗎?

That’s flattering. 的真正意思

的確,flatter 是有「諂媚、奉承」的意思在。但 flattering 當形容詞時,也可以表示「被取悅的、很開心的」。所以 That’s flattering. 其實是一種接受他人讚美的回應,意思是「真令人開心、你太誇獎了。」這種很高興的語氣。

那這句話也可以用 I am / feel flattered. 來替代唷。意思一樣是「過獎了、我受寵若驚」的意思。我們一起來看幾個使用情境吧:

A: Hey, you look gorgeous in that dress!(嘿,妳穿那件洋裝美呆了。)

B: Thanks! That’s flattering.(謝謝!你過獎了啦。)

A: You did a splendid job on the presentation. I was seriously impressed!(你那個報告真的做得很讚耶。我對你刮目相看!)

B: Ha-ha, thanks. I feel flattered.(哈哈,謝謝。我受寵若驚。)

be flattered to do something

那如果你想表達「很高興、很榮幸做某事」時,則可以說 be flattered to do something。那這句話在正式場合滿好用的唷,比方說你受邀某個場合,就可以這樣開場:

I’m flattered to be invited to this event.(我很榮幸受邀此盛事。)

I’m flattered to attend this seminar.(我很高興參與這場研討會。)

那 be flattered 後面也可以接上 that + 子句,例如:

I am flattered that you could come to the party.(我很高興你能來參加派對。)

用 flatter 讚美人

而 flatter 當動詞時,其實還有「使…更有吸引力、更美」的意思喔。例如:

The red color really flatters your skin tone.(這紅色真的很襯你的膚色。)

This hairstyle flatters your look.(這個髮型跟你的外型很搭。)

那也可以用 flatter one’s figure 來表示「(某件衣服或剪裁等)很襯托某人的身材」喔。比方說:

The cut of these jeans flatters your figure. You look slim!(這條牛仔褲的剪裁很襯托你的身材。你看起來好纖瘦!)

同場加映:flattering photo

講到這裡,老師也要來教大家一個很潮的字。flattering photo 指的是「美照」,跟「照騙」catfishing photo 不同的點在於,flattering photo 是一種肯定、正面的用法哦。來看個情境:

A: You’re photogenic!(你很上相耶!)

B: Thanks. I can teach you how to take flattering photos.(謝啦。我可以教你怎麼拍美照。)

想不到 flatter 這個字這麼好用吧!如果大家想複習如何稱讚別人的說法,可以點進下方連結看看喔~

