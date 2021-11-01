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【口說英語充電站】朋友說 That's flattering. 到底是開心還不開心？

聯合新聞網 / 希平方

那天小編的外國朋友在 Instagram 上分享自己的美照，於是小編捧場地大力稱讚。但朋友傳來了一句話，卻讓小編滿頭霧水：

That’s flattering.

咦？對方是在不爽嗎？聰明的你，可以幫苦惱的小編翻譯一下嗎？

That’s flattering. 的真正意思

的確，flatter 是有「諂媚、奉承」的意思在。但 flattering 當形容詞時，也可以表示「被取悅的、很開心的」。所以 That’s flattering. 其實是一種接受他人讚美的回應，意思是「真令人開心、你太誇獎了。」這種很高興的語氣。

那這句話也可以用 I am / feel flattered. 來替代唷。意思一樣是「過獎了、我受寵若驚」的意思。我們一起來看幾個使用情境吧：

A: Hey, you look gorgeous in that dress!（嘿，妳穿那件洋裝美呆了。）

B: Thanks! That’s flattering.（謝謝！你過獎了啦。）

A: You did a splendid job on the presentation. I was seriously impressed!（你那個報告真的做得很讚耶。我對你刮目相看！）

B: Ha-ha, thanks. I feel flattered.（哈哈，謝謝。我受寵若驚。）

be flattered to do something

那如果你想表達「很高興、很榮幸做某事」時，則可以說 be flattered to do something。那這句話在正式場合滿好用的唷，比方說你受邀某個場合，就可以這樣開場：

I’m flattered to be invited to this event.（我很榮幸受邀此盛事。）

I’m flattered to attend this seminar.（我很高興參與這場研討會。）

那 be flattered 後面也可以接上 that + 子句，例如：

I am flattered that you could come to the party.（我很高興你能來參加派對。）

用 flatter 讚美人

而 flatter 當動詞時，其實還有「使…更有吸引力、更美」的意思喔。例如：

The red color really flatters your skin tone.（這紅色真的很襯你的膚色。）

This hairstyle flatters your look.（這個髮型跟你的外型很搭。）

那也可以用 flatter one’s figure 來表示「（某件衣服或剪裁等）很襯托某人的身材」喔。比方說：

The cut of these jeans flatters your figure. You look slim!（這條牛仔褲的剪裁很襯托你的身材。你看起來好纖瘦！）

同場加映：flattering photo

講到這裡，老師也要來教大家一個很潮的字。flattering photo 指的是「美照」，跟「照騙」catfishing photo 不同的點在於，flattering photo 是一種肯定、正面的用法哦。來看個情境：

A: You’re photogenic!（你很上相耶！）

B: Thanks. I can teach you how to take flattering photos.（謝啦。我可以教你怎麼拍美照。）

想不到 flatter 這個字這麼好用吧！如果大家想複習如何稱讚別人的說法，可以點進下方連結看看喔～

延伸閱讀

1. 稱讚他人的時候，別再只會說『You're beautiful.』了！

2. 十大稱讚英文說法！『Nailed it.』其實與釘子無關？

3.【口說英語充電站】朋友好久不見好尷尬？這幾句英文學起來任你聊！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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