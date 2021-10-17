唐美雲《光華之君》 台中歌劇院上演

充滿愛慾糾葛與內心複雜情感的唐美雲歌仔戲團大戲《光華之君》，10月下旬即將在台中國家歌劇院與戲劇愛好者相見。此劇改編自有「日本紅樓夢」之稱的文學經典《源氏物語》，描述風流公子光源氏與眾多佳人糾葛一世的愛戀故事，曾奪得「傳藝金曲獎」最佳團體演出獎、最佳編劇獎、最佳導演獎等3項大獎。

《光華之君》是台中國家歌劇院「NTT遇見巨人」年度系列最受矚目的強檔作品之一，由國家文藝獎得主唐美雲、歌仔戲名伶王金櫻、小咪與京劇小天后黃宇琳等人共同演出，除了劇情的繁複細膩，舞台的精緻設計與整體呈現的戲劇風格，也呈現日本追求的物哀美學。23、24日將以全席開放在歌劇院大劇院演出。

內心世界描繪細膩

《光華之君》由唐美雲與黃宇琳分別飾演光華君與藤夫人，此2角色原型來自《源氏物語》中心人物光源氏與創作者紫式部。故事敘述文采洋溢的藤夫人，透過書寫將人生的情感失落，投射在其筆尖人物光華君，劇情以書中與現實兩個世界並存的結構展開。

對比著光華君一生周旋在眾多女性間的情感風流，藤夫人追求的卻是願得一心人。編劇陳健星分享︰「《源氏物語》作者紫式部對中年光源氏內心世界的描繪，非常細膩又豐富，《光華之君》中的藤夫人與光華君亦然。故事中的光華君出身富貴。因年幼喪母而對母愛有著渴望，所以一生沉浸在追求女性的情感快意之中。」

舞台呈現日式優雅情調

陳健星表示，光華君是一個複雜的角色，內心有著貪嗔癡等各種情緒，非常期待看到唐老師如何演繹光華君。唐美雲則表示︰「光華君最終要面對內心的自己。我在那幾場轉折的戲裡，揣摩著光華君情緒的爆發，也像是面對了內在的自我，希望觀眾可以感同身受，體會到那內心的撞擊。」

《光華之君》舞台美學也是觀賞亮點之一，以木構窗框為主景，旋轉舞台展示著時間的流逝、也轉出如夢似幻般的落櫻繽紛，傳達「浮生若夢、人生感慨」寓意，勾勒出日本的「物哀」美學。許多觀眾看完稱讚「華麗的舞台讓人目不轉睛」、「作品從音樂到舞蹈，從燈光到服裝設計，無一不是美的到令人驚豔。」

節目資訊

2021 NTT遇見巨人─唐美雲歌仔戲團《光華之君》 時間： 2021/10/23(六) 14:30 2021/10/24(日) 14:30 地點：大劇院

https://www.npac-ntt.org/program/events/c-42vKzdA9r17

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