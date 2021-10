【那些課本沒教的英文】Shotgun! 是什麼意思？

前幾天小編和外國朋友要出門去玩,小編自告奮勇說要負責開車,結果其中一個朋友就興奮地大喊:

Shotgun!

當下小編滿頭問號,想說朋友是不是遊戲玩太多了,幹嘛大喊「散彈槍」?聰明的你,知道這句話代表的真正意思是什麼嗎?

Shotgun! 是什麼意思?

原來呀~Shotgun! 的意思其實是「我要做副座!」、「副座是我的!」的意思。當有人搶先說出這句話時,就代表副駕駛座被他預定走了,沒有人可以跟他搶喔。

那這個片語其實是來自美國西部拓荒時代。當時在馬車上,坐在駕駛旁邊的保鑣通常會配帶槍枝,以保護駕駛的安危,免於受到他人襲擊。所以一開始,ride shotgun 真的跟槍有關唷,意思是「(在馬車上)配戴槍械並坐在駕駛旁」。後來在 1950 年代,ride shotgun 就演變成「坐在副駕駛座」的意思。

所以如果你想要搶副駕駛座時,就有以下這幾種說法:

Shotgun!

I call shotgun!

I am calling shotgun!

※ 註:call 在這裡就是指「聲稱擁有、爭取(權利)」的意思喔!

比如家裡如果有兄弟姐妹時,就很常有這樣的情境:

Mom: Who wants to sit in the front?(誰想要坐前座?)

Kid A: Shotgun!(我要!)

Kid B: Darn! How about we take turns?(可惡!不然我們輪流?)

或者朋友搶著要坐前座時:

Steven: I’m calling shotgun!(我要坐副座!)

Ken: No, you aren’t. The passenger seat is for my girlfriend.(不行。副座是留給我女友的。)

而 call shotgun / ride shotgun 也可以融入一般的句子當中:

Since no one called shotgun, I’ll take it.(既然沒人說要坐前座,那我就坐囉。)

I feel carsick in the back. Let me ride shotgun.(我坐後座會暈車。讓我坐前坐吧。)

那 Shotgun! 除了拿來搶副駕,也可以用在「先搶先贏」的這種宣示主權的情境中唷。例如:

Dad: There is still a piece of pizza left on the table. Who—(桌上還剩一片披薩。誰--)

Your brother: Shotgun!(我要!)

You: You greedy pig! You’ve already had five!(你這個貪吃鬼!你已經吃五片了欸!)

相信這麼多的例句,有讓同學了解 shotgun 的使用情境了吧!下次出門兜風時,可別像小編一樣,誤會外國朋友的意思唷~

