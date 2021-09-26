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【趣味英文】你講話時也會中英夾雜 code-switch嗎？

聯合新聞網 / 希平方

相信大家 definitely 有遇過喜歡中英夾雜的人，每句話至少要夾一個英文字才 happy，我們先不論背後原因是想展現自己過人的語言才華還是中文不太好，你可知道「中英夾雜」的英文要怎麼說嗎？趕快準備好你的 pen 和 notebook，一起和小編學習吧！

中英夾雜的英文怎麼說？

我們可以用 code-switching (between English and Mandarin) 來表示「中英夾雜」，code-switching（語碼轉換）這個字其實是來自語言學上的專業用語，除了能表示說話時中英文的轉換外，也能用來指其他的語言的轉換。因為人口遷移、族群與文化融合，或是學習第二外語等等因素，這種語言轉換的現象也相當常見。另外，我們也可以用 language alternation 來表示這個現象喔。

Code-switching is fairly common among English teachers in Taiwan.（台灣有許多英文老師常常會中英夾雜。）

那 code-switch 也可以當作動詞，例如：

There are many reasons why people code-switch. But you'd better not overdo it; otherwise, others will find it difficult to understand you.（有許多原因會讓人說話時穿插不同的語言。但你最好別做得太過火；否則別人會覺得你很難懂。）

其他和 code 相關的字

coding

提到了 code-switching，我們也來學學和 code 相關的字。先來看看大家都很熟悉的 coding「寫程式」，其實這個字是動名詞的用法，如果要講寫程式的動詞，直接用 code 就可以了，舉個例子：

I think kids should be taught how to code at school.（我認為小孩子在學校應該要學習寫程式。）

Desperate for a better job, Andy joined a coding boot camp to learn the basics of Python and Java.（很想要更好的工作的 Andy 加入了程式訓練營，學習 Python 和 Java 的基礎。）

code monkey

這個字也非常有趣，說別人是 code monkey 其實就是說他是「菜鳥工程師」，像隻猴子一樣，程式寫得亂糟糟，不過大家使用時要小心，可別惹惱別人囉！

What we need is a software developer, not a code monkey.（我們需要的是軟體開發人員，而不是一個菜鳥工程師。）

code name

這個字就和寫程式沒什麼關係了，code name 指的是「代號」，通常用來代指某個機密計畫、代稱某個特務等等，例如大家耳熟能詳的 007：

James Bond’s code name is 007.（詹姆士·龐德的代號是 007。）

morse code

特務在出任務時，一定會遇上需要使用或解讀摩斯密碼的時候，「摩斯密碼」的英文就是 morse code，是不是很好記啊？

A: Could you please stop tapping for a moment? It’s really getting on my nerves.（你可以不要一直敲嗎？真的快被你煩死了。）

B: Hey, it’s not just tapping. I’m learning how to tap morse code. Listen, di-di-di-dit di-dit. It means “hi.”（嘿，這不只是敲而已。我在學習如何敲打摩斯密碼。你聽，滴滴滴滴、滴答。意思是「嗨」。）

說實在中英夾雜真的很難避免，但即使很會中英夾雜也不一定代表英文很好喔，還是好好跟著希平方，紮紮實實地學會各種單字片語的用法和例句，真的要講整句英文時也絕對沒問題！

延伸閱讀

1.【NG 英文】工程師必看：『慘了，被 highlight 了』竟然是錯的？正確英文到底該怎麼講？

2. 別再中英文夾雜！要講就乾脆整句都講英文啦！

3.『記得 cc 我』竟然不是台式英文？！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

語言 希平方 猴子

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