【趣味英文】你講話時也會中英夾雜 code-switch嗎？

相信大家 definitely 有遇過喜歡中英夾雜的人,每句話至少要夾一個英文字才 happy,我們先不論背後原因是想展現自己過人的語言才華還是中文不太好,你可知道「中英夾雜」的英文要怎麼說嗎?趕快準備好你的 pen 和 notebook,一起和小編學習吧!

中英夾雜的英文怎麼說?

我們可以用 code-switching (between English and Mandarin) 來表示「中英夾雜」,code-switching(語碼轉換)這個字其實是來自語言學上的專業用語,除了能表示說話時中英文的轉換外,也能用來指其他的語言的轉換。因為人口遷移、族群與文化融合,或是學習第二外語等等因素,這種語言轉換的現象也相當常見。另外,我們也可以用 language alternation 來表示這個現象喔。

Code-switching is fairly common among English teachers in Taiwan.(台灣有許多英文老師常常會中英夾雜。)

那 code-switch 也可以當作動詞,例如:

There are many reasons why people code-switch. But you'd better not overdo it; otherwise, others will find it difficult to understand you.(有許多原因會讓人說話時穿插不同的語言。但你最好別做得太過火;否則別人會覺得你很難懂。)

其他和 code 相關的字

coding

提到了 code-switching,我們也來學學和 code 相關的字。先來看看大家都很熟悉的 coding「寫程式」,其實這個字是動名詞的用法,如果要講寫程式的動詞,直接用 code 就可以了,舉個例子:

I think kids should be taught how to code at school.(我認為小孩子在學校應該要學習寫程式。)

Desperate for a better job, Andy joined a coding boot camp to learn the basics of Python and Java.(很想要更好的工作的 Andy 加入了程式訓練營,學習 Python 和 Java 的基礎。)

code monkey

這個字也非常有趣,說別人是 code monkey 其實就是說他是「菜鳥工程師」,像隻猴子一樣,程式寫得亂糟糟,不過大家使用時要小心,可別惹惱別人囉!

What we need is a software developer, not a code monkey.(我們需要的是軟體開發人員,而不是一個菜鳥工程師。)

code name

這個字就和寫程式沒什麼關係了,code name 指的是「代號」,通常用來代指某個機密計畫、代稱某個特務等等,例如大家耳熟能詳的 007:

James Bond’s code name is 007.(詹姆士·龐德的代號是 007。)

morse code

特務在出任務時,一定會遇上需要使用或解讀摩斯密碼的時候,「摩斯密碼」的英文就是 morse code,是不是很好記啊?

A: Could you please stop tapping for a moment? It’s really getting on my nerves.(你可以不要一直敲嗎?真的快被你煩死了。)

B: Hey, it’s not just tapping. I’m learning how to tap morse code. Listen, di-di-di-dit di-dit. It means “hi.”(嘿,這不只是敲而已。我在學習如何敲打摩斯密碼。你聽,滴滴滴滴、滴答。意思是「嗨」。)

說實在中英夾雜真的很難避免,但即使很會中英夾雜也不一定代表英文很好喔,還是好好跟著希平方,紮紮實實地學會各種單字片語的用法和例句,真的要講整句英文時也絕對沒問題!

