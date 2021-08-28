台南國際音樂節9月25日登場 採梅花座不開放獻花
首屆台南國際音樂節將在9月25日登場，以「生命之歌」為主軸規畫3大主題，帶來17場音樂演出，台南市文化局長葉澤山表示，疫情雖趨緩，但仍須做好防疫，期間會避免演出人員與觀眾有接觸，兩者動線會分開，觀眾採梅花座、不開放獻花，演出人員也不會到台下。
台南國際音樂節9月25日開幕，11月7日閉幕，「生命之歌」為主軸，分為「樂界聚焦」、「城市之聲」及「特別企畫」等3大主題，共有17場音樂會、2場講座、2場工作坊。
葉澤山表示，後疫情時代音樂可撫慰人心，音樂節將邀請擁有國際知名度的國內音樂家來參與17場演出，地點包括美術館、動物園、博物館、都會公園、古蹟區等，透過多元場域讓市民聆聽到不一樣的音樂，內容精彩，但還是會以防疫為優先。
葉澤山指出，市民參與音樂節須配合實名制、勤洗手、戴口罩、量體溫等。表演過程中，音樂家若不方便戴口罩，會要求施打第1劑疫苗，或提供3天內PCR或快篩檢驗陰性，且演出人員不到台下與觀眾接觸；演出人員與觀眾動線會分開，民眾也不能獻花。
此次有多場戶外演出，文化局規定民眾須保持社交距離1公尺，採梅花座，沒有站位，戶外活動限制在300人以下，會管制出入口及動線。
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