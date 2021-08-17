陽明交大跨域團隊打造方程式賽車 募資社團助攻推國際

國立陽明交通大學一群結合機械、工業設計、行銷專長的跨領域學生團隊，從零開始自主研發方程式賽車，近期於募資平台公開計畫，期望獲得大眾支持，參與明年於日本舉行的「國際學生方程式賽車大賽」。

懷抱對造車的熱情，來自不同系所的「NVR竹狐造車」團隊自2008年起致力於賽車的研究與開發，成員從培養專業汽車知識開始，謹記「理論、設計、實作」三項核心，與多家在地傳統機械工廠合作，承襲老師傅對於汽車的匠人精神，將專業技術、工藝結合在造車計畫之中，並透過企業參訪、展覽見習與業界講師授課，增進設計與實作能力。

近年團隊歷經學長姐畢業的世代更迭，面臨行政、設計、資源缺乏與技術斷層問題，使團隊運作停擺。去年由機械系大四學生邱仕睿接下車隊隊長一職，並請百川學士學位學程大三學生黃仁澤擔任車隊經理，重新凝聚成員的熱情，整合校內資源，建立完整的技術與行政團隊。

黃仁澤說，從初始的機械系技術團隊成員，到招募各科系學生，現已組成近40人的堅實團隊，不斷進行跨域合作、力求突破。

隨著電動賽車時代來臨，新任隊長機械系大三學生萬威耀也帶領團隊首度開發電動車，以「極簡」概念發想車體架構挑戰車體力學極限。他們認為一台成功的學生方程式賽車，不僅是在電腦下方裝上輪子，而是集結科技、工藝、設計和人文於一身，讓美學進入造車領域，打造新一代「NVR竹狐造車Ver.6」電動學生方程式賽車，證明台灣也有跨域造車人才。

全新一代電動車將由電動車輛系統開發廠商進行技術指導，提供車隊電控、電池等專業技術知識協助，成為業界、學術界合作重地。團隊明年將轉型為機械系轄下任務性社團，並計畫參與明年九月於日本舉行的「Formula SAE國際學生方程式賽車大賽」，作為學習成果的總檢驗。

為爭取資金募集機會，團隊與交大回饋型群眾募資社合作，將「NVR竹狐造車Ver.6募資計畫」於挖貝WaBay群眾募資平台上架。交大回饋型群眾募資社秉持「協助學生透過群眾募資完成夢想」的理念，看到NVR竹狐造車轉型電動車卻沒有足夠資金、資源，便主動接洽NVR團隊提出合作方案。

專案負責人、工業工程與管理學系大三學生李錦宜說，學生習慣在課堂、書本吸收知識，缺少實作及跨領域合作機會，此次募資案不但是兩個社團合作，參與成員橫跨工學院、管理學院、人文社會學院及陽明校區牙醫系學生，未來希望招募更多陽明校區學生參與，優化賽車的人體工學設計。 陽明交通大學一群結合機械、工業設計、行銷專長的跨領域學生團隊與傳統機械工廠合作，承襲老師傅對於汽車的匠人精神。圖／陽明交通大學提供 陽明交通大學團隊製作的五號車「NVR竹狐造車Ver.5」為純油車，預計在八月底測試、完工。圖／陽明交通大學提供

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