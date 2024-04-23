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響應世界閱讀日 桃園今起推「閱讀存摺」積點換好禮

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市立圖書館在世界閱讀日推出「閱讀存摺」，數位集點可用於兌換總館閱讀禮品、活動等優惠。圖／市圖提供
桃園市立圖書館在世界閱讀日推出「閱讀存摺」，數位集點可用於兌換總館閱讀禮品、活動等優惠。圖／市圖提供

今天是世界閱讀日，桃園市立圖書館今起推出「閱讀存摺」服務。民眾只要到圖書館完成借書程序或參與圖書館活動，即可獲得數位集點並記錄自己的閱讀歷程，數位集點可用於兌換總館閱讀禮品、活動等優惠，上線後2周還祭出集點加倍送，邀請民眾一起到圖書館閱讀。

市圖表示，本次配合4月23日「世界閱讀日」同步啟用「閱讀存摺」功能，上線2周內還有「借閱集點加倍送」活動，今日至5月7日，讀者只需使用有效的個人借閱證，每借閱書籍1冊即可獲得雙倍點數，每日上限可累積60點，每月上限450點。

市圖館長施照輝指出，「閱讀存摺」是透過讀者參與閱讀活動的歷程紀錄，包含借還書、參與講座、新書分享等，系統主動進行集點獎勵。民眾可透過圖書館館藏查詢系統，進入「閱讀存摺」頁面查詢，可兌換的獎品項目目前包含文具用品、生活用品、書籍和活動報名資格等。

施照輝說，未來「閱讀存摺」將結合中央大學明日閱讀計畫，合作推廣家庭閱讀與英語閱讀，透過興趣、創造和習慣三大錨定概念，培養新一代未來主人翁，提升專注與學習力。圖書館也將持續充實學習資源與館藏，結合智慧科技桃園發展目標，提供更便捷借還書服務。

圖書館 存摺

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