中正紀念堂設備故障！中山女高管樂社成發留遺憾 高水準演出仍獲滿堂彩

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】 在重要的表演時刻，中正紀念堂的投影機居然故障，讓準備已久的中山女高管樂社大感遺憾。

中山女高管樂社2024年4月20日星期六晚上，在中正紀念堂的演藝廳舉辦「大型成果發表會」，師生多人為了這一天，已經練習許久，經常犧牲假日勤加練習。活動當天，大批人馬更是早上七點多就到學校集合，中午之前就到達中正紀念堂準備及綵排，準備晚上好好表演。

原本下午在中正紀念堂演藝廳綵排還一切順利，投影機也正常，沒想到晚上正式演出的時候，投影機居然發生故障，無法播放精心準備的影片。還好管樂社的師生們臨危不亂，仍然有高水準的演出，贏得觀眾的熱烈掌聲。儘管如此，投影機故障，仍讓成果發表會的演出師生們心中留下一個小小的遺憾。

這次大型成果發表會活動，是由中山女高管樂社主辦，藉由演出呈現全體社員的學習成果。

中正紀念堂的演藝廳是臺北市頗為知名的表演場地，座位數總共有397位，包括樓下309位，樓上88位。

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