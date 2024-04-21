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「枋寮賈永婕」 5校設孝悌獎學金

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
何陳孝悌獎 捐近千萬元 屏東縣枋寮國中校友何陳美玉（右）經商有成，歷年捐贈金額近千萬元，校長陳科名（左）頒感謝狀。圖／讀者提供
何陳孝悌獎 捐近千萬元 屏東縣枋寮國中校友何陳美玉（右）經商有成，歷年捐贈金額近千萬元，校長陳科名（左）頒感謝狀。圖／讀者提供

屏東枋寮位處偏遠，枋寮國中首屆畢業校友何陳美玉有感於家鄉資源不足，常捐贈醫療物資或設備縮短城鄉差距，並在多校設孝悌獎學金，累計捐贈金額近千萬元，人稱「枋寮賈永婕」。

何陳美玉憶及生前常常行善的父親，不禁哽咽拭淚，她也勉勵學子，做人不要忘本。

68歲何陳美玉多次捐贈屏南地區救護車、救護物資及山區醫療交通車，疫情期間，她捐贈「正壓篩檢亭」、口罩、消毒水等。為紀念已過世先生，以兩人姓氏何陳為名，設立獎助學金。

何陳美玉說，她是枋寮國中第1屆畢業生，曾捐贈1輛9人座交通車接送特教生上下學。

後來又受獅子會精神感召，再為枋寮國高中、建興、枋寮、僑德及東海國小設孝悌楷模獎，希望學生的孝道精神可以從小扎根。

何陳號孝悌楷模獎今年共頒發87位學生，高中生每人3800元、國中生每人2800元、國小及特教生每人1500至2000元，各校還有5萬至20萬元不等的急難救助金。

何陳美玉表示，「父親在世時經常助人行善，我要告訴父親，現在我也有能力繼續父親的善舉」，更鼓勵學弟妹，長大有能力時要能回饋鄉里，讓愛心助人的正向力量不斷循環，讓社會更有愛、更溫馨。

枋寮高中校長陳科名表示，校內有8名學生準備去日本參加筑波科學論壇專題發表，學生們都感謝有何陳美玉資助旅費，大力幫助孩子圓夢。

屏東 獅子會

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