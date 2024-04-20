國小數學「沒括號被扣1分」？一票網友看不懂！老師曝光原因給解答

沒寫括號竟然被扣分？一名爸爸分享國小孩子的數學題目「因為答案沒寫括號」，2題各被老師扣1分，讓他相當不解。貼文一出後，意外吸引上千名網友按讚回應。

這名爸爸在臉書社團「爆料公社二社」表示，國小孩子的數學題目，因為答案沒寫括號竟然被扣分，從照片中可以發現，孩子寫下橫式和直式算法，但橫式算法因為答案少了括號，被老師用紅筆圈起，還扣了1分，因為有2題，一共被扣了2分。

一名爸爸分享孩子的考券，寫下橫式和直式算法，但橫式算法因為答案少了括號，被老師用紅筆圈起，還扣了1分，因為有2題，一共被扣了2分。圖/取自臉書社團「爆料公社二社」

貼文一出後，多數網友也相當困惑，紛紛表示「為什麼要括號」、「我也沒聽過這要寫括號的」、「我小學老師也沒教我」、「現在要寫括號？」、「這是什麼教育！為什麼要括起來？讓人不明白這有何意義！」、「我學數學也不知道這樣要括號…是哪個老師要出來解釋一下嗎？」、「有人可以告訴我為什麼要括號嗎？」。

不過，有內行網友幫忙解答，這種題目叫「算式填充題」，加刮號是為了培養學生把應用問題變算式的能力，確認學生能否把文字轉換成算式，列式後用直式計算，最後才寫上答案。這個階段老師的教學重點應該是把題目轉換為算式，如果有明確說過算式填充題的列法，那括號確實有存在的必要。

對此，原po詢問老師後，也在留言區補充「老師的回覆是，因為先記錄問題的應用題題型要有括號，在考試中我也特別提醒孩子，所以才會扣分。班上其他寫沒有括號的孩子也是比照辦理」。