快訊

彭啟明將接任環境部長！「這1舉動」讓媒體人驚呼：這就是人品

大直美麗新影城「疑豬排沒熟」害客上吐下瀉！北市衛生局稽查驚見多項缺失

國小數學「沒括號被扣1分」？一票網友看不懂！老師曝光原因給解答

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸分享國小孩子的數學題目「因為答案沒寫括號」，2題各被老師扣1分，讓他相當不解。示意圖／聯合報系資料照片
一名爸爸分享國小孩子的數學題目「因為答案沒寫括號」，2題各被老師扣1分，讓他相當不解。示意圖／聯合報系資料照片

沒寫括號竟然被扣分？一名爸爸分享國小孩子的數學題目「因為答案沒寫括號」，2題各被老師扣1分，讓他相當不解。貼文一出後，意外吸引上千名網友按讚回應。

這名爸爸在臉書社團「爆料公社二社」表示，國小孩子的數學題目，因為答案沒寫括號竟然被扣分，從照片中可以發現，孩子寫下橫式和直式算法，但橫式算法因為答案少了括號，被老師用紅筆圈起，還扣了1分，因為有2題，一共被扣了2分。

一名爸爸分享孩子的考券，寫下橫式和直式算法，但橫式算法因為答案少了括號，被老師用紅筆圈起，還扣了1分，因為有2題，一共被扣了2分。圖/取自臉書社團「爆料公社二社」
一名爸爸分享孩子的考券，寫下橫式和直式算法，但橫式算法因為答案少了括號，被老師用紅筆圈起，還扣了1分，因為有2題，一共被扣了2分。圖/取自臉書社團「爆料公社二社

貼文一出後，多數網友也相當困惑，紛紛表示「為什麼要括號」、「我也沒聽過這要寫括號的」、「我小學老師也沒教我」、「現在要寫括號？」、「這是什麼教育！為什麼要括起來？讓人不明白這有何意義！」、「我學數學也不知道這樣要括號…是哪個老師要出來解釋一下嗎？」、「有人可以告訴我為什麼要括號嗎？」。

不過，有內行網友幫忙解答，這種題目叫「算式填充題」，加刮號是為了培養學生把應用問題變算式的能力，確認學生能否把文字轉換成算式，列式後用直式計算，最後才寫上答案。這個階段老師的教學重點應該是把題目轉換為算式，如果有明確說過算式填充題的列法，那括號確實有存在的必要。

對此，原po詢問老師後，也在留言區補充「老師的回覆是，因為先記錄問題的應用題題型要有括號，在考試中我也特別提醒孩子，所以才會扣分。班上其他寫沒有括號的孩子也是比照辦理」。

小孩 小學 爸爸 算式

延伸閱讀

考不上四大四中…該讀私立研究所嗎？網點關鍵：「這行業」超看學歷

為追夢拚一次？上班族猶豫「砸5百萬赴美讀碩士」 網揪1點：從這看值不值得

家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

小五常識題！「台灣5條河」考倒一票人 網傻眼：真的蠻難

相關新聞

台南7校午餐 議員爆吃爛菜黑幕

台南市議員林燕祝昨質詢爆料，近日接到多所學校家長投訴，孩子營養午餐吃不飽，經查是不肖供應商提供劣質爛菜，疑有涉及槍擊案的...

龍年效應 北市額滿國中高達22校

台北市教育局昨天公布113學年度額滿國中及改分發學校名單，龍年效應導致新生增加逾2千人，額滿國中22校創近年新高，學生須...

國小數學「沒括號被扣1分」？一票網友看不懂！老師曝光原因給解答

沒寫括號竟然被扣分？一名爸爸分享國小孩子的數學題目「因為答案沒寫括號」，2題各被老師扣1分，讓他相當不解。貼文一出後，意外吸引上千名網友按讚回應。

用心體育教學 宜蘭代理師李蕙君 獲蘭馨獎

宜蘭凱旋國中代理教師李蕙君擔任體育組長，管理多支校隊，表現傑出，獲宜蘭蘭馨獎國中組首獎，她表示，宜蘭已超過10年未開國中...

超狂畢業挑戰！高雄這國小「騎單車115公里」抵鵝鑾鼻

高雄鳳山中山國小自109年起，每年為畢業生舉辦「單車騎乘挑戰鵝鑾鼻｣活動，今年師生、家長與外校人士共80人組成大陣仗車隊...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。