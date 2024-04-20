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用心體育教學 宜蘭代理師李蕙君 獲蘭馨獎

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭凱旋國中體育教師李蕙君獲蘭馨獎首獎。圖／宜蘭縣教師職業工會提供
宜蘭凱旋國中體育教師李蕙君獲蘭馨獎首獎。圖／宜蘭縣教師職業工會提供

宜蘭凱旋國中代理教師李蕙君擔任體育組長，管理多支校隊，表現傑出，獲宜蘭蘭馨獎國中組首獎，她表示，宜蘭已超過10年未開國中體育教師正式職缺，「已不強求轉正」，即便無法當代理教師，還是可以兼課或嘗試不同的事情，未來道路仍寬廣。

縣府教育處表示，縣內代理教師約400多人，今年起在縣內服務超過10年的代理教師，教師徵選第一階段筆試可加5分，初試訂於6月2日，共開出54名缺額。

蘭馨獎由宜蘭教師會和宜蘭教師工會共同辦理，今年得獎者共5人，除了李蕙君外，還有士敏國小王美芳獲國小組首獎、凱旋國小李佳卉獲國小組優選、國華國中鍾靈與羅東國中陳怡慈獲國中組優選，王美芳與李蕙君將代表宜蘭參加全國SUPER教師獎決選。

李蕙君是田徑選手出身，也受過足球訓練，在校服務逾10年，既管理足球、龍獅隊，也是田徑隊的教練，8年前得知學區內有國小龍獅隊，希望上國中後繼續練習，成立龍獅社團，自己也花時間重新學習，現在隊伍已經能穩定維持20到30人。

李蕙君說，她最初也想過報考高中教師甚至到他縣市，但幾年下來覺得凱旋國中教學環境好，加上縣內代理教師福利也有提高，已不強求轉正。

教師工會指出，在同一所學校代理超過10年並不罕見，正式教師缺額不足，代理教師若不想離鄉背井，即使沒有正式缺也願意留下來，校方也會用各種方式留住優秀的代理教師；資深代理教師往往花更多時間教學，較無餘裕準備考試，參加教甄筆試並不比剛畢業的新人有優勢，工會近期不斷爭取，也放寬加分標準。

代理教師 宜蘭 足球

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