快訊

新竹市林智堅時期前科長疑收百萬賄款 廠商與前科長收押禁見

陳重文涉貪交保再開羈押庭「捉放曹」 法官裁定羈押禁見

貢寮雞母嶺路跑賽極限挑戰 九校師生堅持完賽

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新北市貢寮區豐珠中學等九所國小聯合辦理雞母嶺路跑賽，各校選手全力以赴完成這項挑戰。 圖／觀天下有線電視提供
新北市貢寮區豐珠中學等九所國小聯合辦理雞母嶺路跑賽，各校選手全力以赴完成這項挑戰。 圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮區豐珠中學今(21)日與東北角濱海沿線的鼻頭、澳底、和美、貢寮、福隆、福連、十分、瑞芳與上林等九所國小聯合辦理雞母嶺路跑賽，路跑賽的起點設在雞母嶺街，賽道全長5.8公里，沿途風景優美，路程最後有陡峭的連續上坡路1.5公里，是此次賽事的極限挑戰，各校選手全力以赴完成這項挑戰。

為五月登上學生們第一座臺灣百岳進行體力驗收與訓練，今年是第三次辦理雞母嶺路跑賽，讓豐珠中學的大姊姊們帶著東北角各小學高年級學生一起體驗山野教育，他們大手牽小手走入大自然，一起透過戶外活動提升自我價值感。貢寮區長柯建輝與各級民代還有學校11位校長也特別蒞臨參與為各校學生加油

各校在賽前的練習培養了孩子的體力，比賽時的上下坡，也考驗著學生是否具備爬山所需的耐力與毅力，藉由「腳踏實地」，小朋友也建立與家鄉的連結，立足雞母嶺，放眼合歡山，為五月百岳登山做好準備。

貢寮區區長柯建輝表示，豐珠中學位在貢寮區和美里雞母嶺，學生來自各地，但師生都十分融入在地的各項活動，師生在雞母嶺辦理晨跑活動，也更為融入社區，為山村帶來青春活力。

主辦學校豐珠中學校長林麗雲表示，今年的路跑賽比以往更加盛大，參與校數和人數破以往記錄，希望透過路跑賽提升學生的毅力，在每一秒想放棄時都能繼續堅持跑下去。

貢寮 路跑

延伸閱讀

日籍藝術家入駐豐珠中學 微笑點綴校園風光

綠委點名翁伯宗接棒陳耀祥 藍批：NCC只會一直墮落

跳過閣揆職權？ 許智傑：NCC委員提名考驗蔡賴智慧

偷車撞死2命！鄰居曝兇嫌曾受公司栽培考證照 平日待人客氣看不出異狀

相關新聞

「已做好退場準備」遭列專輔收百萬捐款 同濟中學校長忍不住哭了

少子化衝擊，嘉義縣私立同濟中學2022年度國中新生入學報到個位數，校方申請停招轉型社區高中，國教署列管專輔學校，2年期限...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

貢寮雞母嶺路跑賽極限挑戰 九校師生堅持完賽

新北市貢寮區豐珠中學今(21)日與東北角濱海沿線的鼻頭、澳底、和美、貢寮、福隆、福連、十分、瑞芳與上林等九所國小聯合辦理雞母嶺路跑賽，路跑賽的起點設在雞母嶺街，賽道全長5.8公里，沿途風景優美，路程最後有陡峭的連續上坡路1.5公里，是此次賽事的極限挑戰，各校選手全力以赴完成這項挑戰。

富邦小馬盃少年籃球聯賽開打 12所國小共襄盛舉

為帶動淡水北海岸籃球運動風氣，也為學生帶來健康、強健的體魄，113年新北市淡水區第四屆「富邦小馬盃」少年籃球聯賽昨(20)日在淡水國民運動中心舉辦，參賽學校高達12所，地處偏鄉、體育運動資源匱乏的淡水北海岸地區，獲得體育資源的協助，平衡城鄉間運動資源分配的差距。

某國小校長涉性侵學童案 南投縣政府處置失當遭糾正

南投某國小校長涉多起校園性平事件，7日遭監察院彈劾。監委葉大華今天說，南投縣政府校園性平事件監督機制嚴重失靈，也未依權責...

香蘭國小轉公辦民營 無限期暫緩

台東縣太麻里鄉香蘭國小擬公辦民營轉型實驗小學，引發地方不滿及原漢對立，反對方原訂今天到縣府陳情抗議，推動學校轉型的公益平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。