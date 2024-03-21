貢寮雞母嶺路跑賽極限挑戰 九校師生堅持完賽

新北市貢寮區豐珠中學今(21)日與東北角濱海沿線的鼻頭、澳底、和美、貢寮、福隆、福連、十分、瑞芳與上林等九所國小聯合辦理雞母嶺路跑賽，路跑賽的起點設在雞母嶺街，賽道全長5.8公里，沿途風景優美，路程最後有陡峭的連續上坡路1.5公里，是此次賽事的極限挑戰，各校選手全力以赴完成這項挑戰。

為五月登上學生們第一座臺灣百岳進行體力驗收與訓練，今年是第三次辦理雞母嶺路跑賽，讓豐珠中學的大姊姊們帶著東北角各小學高年級學生一起體驗山野教育，他們大手牽小手走入大自然，一起透過戶外活動提升自我價值感。貢寮區長柯建輝與各級民代還有學校11位校長也特別蒞臨參與為各校學生加油

各校在賽前的練習培養了孩子的體力，比賽時的上下坡，也考驗著學生是否具備爬山所需的耐力與毅力，藉由「腳踏實地」，小朋友也建立與家鄉的連結，立足雞母嶺，放眼合歡山，為五月百岳登山做好準備。

貢寮區區長柯建輝表示，豐珠中學位在貢寮區和美里雞母嶺，學生來自各地，但師生都十分融入在地的各項活動，師生在雞母嶺辦理晨跑活動，也更為融入社區，為山村帶來青春活力。

主辦學校豐珠中學校長林麗雲表示，今年的路跑賽比以往更加盛大，參與校數和人數破以往記錄，希望透過路跑賽提升學生的毅力，在每一秒想放棄時都能繼續堅持跑下去。