結合中研院學術資源 汐止白雲國小春季郊遊去

新北市汐止區白雲國小在今(20)日舉辦了全校春季郊遊活動，孩子不只是走出校園而已，更結合中研院資源，進行深度學習，各年級依課程需要，規劃不同領域的學習內容，例如：五年級至歷史文物陳列館、四年級至國家生技園區、二年級至民族研究所博物館，全校師生600餘人，在春天的和煦陽光下，展開一場趣味卻富學習深度的郊遊活動。

白雲國小將中研院資源納入校本課程當中，年年都會至中研院辦理春季郊遊活動，由學校出發步行700公尺抵達中央研究院門口，各年級再依不同的學習規劃到各自的景點，例如三年級參觀嶺南美術館，除欣賞水墨畫作品外，也培養學生藝文參觀禮儀與欣賞；四年級則至國家生技園區的環境教育中心，瞭解濕地生態及保育觀念；二年級則是到了民族博物館，參觀民族文化、民間信仰等態；五年級參觀歷史文物陳列館，透過珍貴文物展示，並結合社會領域，讓高年級學生更深化學習成效，小朋友說收獲很

多。

白雲國小家長會長賴朝偉指出，感謝學校辦的春遊活動，融入了當地的一些社區風情，因為，白雲國小離中央研究院，直線距離只有700公尺，相信這活動會讓小朋友，更認知社區的整個特色。

白雲國小校長洪國維表示，白雲國小位於南港展覽館與中央研究院附近，學生大多是來自汐止與南港地區，學校近幾年盡力發展資訊及雙語教育，辦學深獲家長肯定，更榮獲教育部教學卓越金質獎，這次課程也結合中研院豐富學術資源，讓學生走出校門，擁有多元學習的機會。