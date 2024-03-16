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邊讀書邊競賽…多元入學「讓學生更痛苦」

聯合報／ 記者宋原彰余采瀅李芯／連線報導

全台私立國中入學考試各地競爭激烈，不過，即便是各地政府希望打破考試入學的單一管道，增加多元入學方式的書面審查方式，家長認為，這也讓學生更痛苦，要邊準備考試，邊準備各種競賽活動或營隊。

為了讓考試有鑑別度，私中入學考的題目不會太簡單，以雙北為例，不少家長早早就在小五開始讓孩子補習，甚至小六寒假還報名考私中衝刺班。

一位家長說，幫小朋友準備私中時，發現題目確實不容易，有些重數理的學校，數學科全部考應用填充題，難度很高。

再以英文科為例，選擇題有字彙、文法、克漏字和閱讀測驗，然後也會加考聽力測驗，甚至有些學校再加考手寫句子；程度上，至少都要達國一才有辦法因應，有些出題範圍甚至已到國二文法，像被動語態或完成式。

家長也說，國文科基本上沒有範圍，選擇題內容包括形音義、修辭、成語、句子理解、閱讀測驗，甚至是國學常識，像是「梅」代表哪一季，詩詞結構等，都是國中範圍，有些學校還會有非選部分，像是作文、改錯字。

另一位黃姓家長說，有些學校除了考試外，可以透過書面審查、在校成績申請入學，但在校成績大家都差不多，缺乏鑑別度，最後是拚獎狀和證書。家長表示，通常是申請入學和考試同時準備，所以小朋友更辛苦。

一所私校校長表示，許多學生在報名前就會加強數理補習，也也有家長會拜託關說入校，家長表現相對積極。

英文科 補習

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