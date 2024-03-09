豐中霸凌案 涉案主任裁罰遭批過輕

台中豐原高中男學生疑遭霸凌去年2月輕生，事隔1年，校方調查小組上月18日確定「霸凌成立」。民進黨議員林祈烽質疑，涉及霸凌的前學務主任僅停聘2年，對比1條生命，質疑裁罰過輕。台中市長盧秀燕說，該案件主要的涉事教官已被撤職，有的人被停聘。教育局長蔣偉民說，前學務主任懲處經教評會認定。

豐原高中學生輕生案，校方兩度啟動調查，皆認定未涉及霸凌，死者父親無法接受提出申復，最終因連續性、針對性的管教行為，確定「霸凌成立」，主任教官撤職、校安人員不再錄用，前學務主任先前已停聘1年，這次再停聘1年，總共2年。

中市議會昨天進行「豐原高中霸凌案」專案報告，林祈烽質疑，教師霸凌學生致死案件，竟然要花1年多來回調查才有結論，霸凌主角之一的前學務主任共停聘2年，這樣的結果合理嗎？2年後該師再到其他學校任教，教育局如何處理？

蔣偉民說，調查小組認為前學務主任基於管教，對學生有多次、針對性的搜查行為，才列入霸凌行為，但其侵害行為沒有直接或間接故意，霸凌情節非屬情節重大；懲處也是由教評會決議。

林祈烽回嗆，難道用管教來掩飾霸凌行為嗎？在霸凌調查報告中，委員建議對主任教官應懲處撤職，2年內不得介派為軍訓教官，中市教育局最後只有撤職、1年內不得介派，實在很離譜。

教育局指出，學校就不當管教及霸凌調查，依照調查報告「學生輕生原因複雜，無法確定」，報告內並未斷言學生行為與不當管教、霸凌存在有必然因果關係。

教育局表示，該主任教官懲處結果，由台中市軍訓教官人評會審議，經當事人陳述意見後，投票表決的懲處建議為撤職、1年不得介派，懲處建議已函報國教署，最終由教育部核定後生效。

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