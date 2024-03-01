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113年國中會考繳交資料有期限 桃園考區請送平鎮高中
「113年國中教育會考」將於5月18、19日舉行，桃園考區今年由桃園市立平鎮高中承辦。桃園市教育局表示，除應屆畢業生由各校統一作業，個別考生本月4日至6日完成網路報名後，應於7日至9日至平鎮高中繳交紙本資料，供試務人員現場審件。
教育局指出，桃園今年應屆畢業考生目前計有2萬427名，個別考生（非應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的學生）依往年經驗，大概也有百餘名，由於考試業務每年承辦學校不一樣，有必要提醒個別考生應注意事項。
教育局表示，今年國中會考桃園考區由平鎮高中承辦相關業務，個別考生應於本月4日上午9時至6日下午5時期間至國中教育會考官網（https://cap.rcpet.edu.tw/）完成線上報名，並於7日至9日期間到平鎮高中繳交學歷證件、身分證或健保卡、報名費500元及回郵信封等資料，如有資料修改，現場也有電腦及印表機可作業，現場審件時間為每天上午9時至12時與下午1時30分至5時，准考證將由平鎮高中寄發。
另外，今年國中會考將全面開放使用冷氣，冷氣溫度以攝氏26至28度為原則，若考生有個別需求，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，申請後不得再變更試場。若有身心障礙、重大傷病或其他需求，也能於報名時填寫「應考服務申請資料確認表」，由試務人員審核資格。
有關113年國中教育會考相關詳細資訊，可上國中教育會考網站或113年國中教育會考全國試務會網站查詢；簡章已公告於桃園考區試務會網站，詳細報名事宜，可洽桃園市立平鎮高中（桃園市平鎮區環南三路100號），電話03-4287288分機212、213。
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