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翊銘科技助力智慧汶水 持續推動教育發展

聯合新聞網／ 苗栗訊
翊銘科技捐贈苗栗縣汶水國小「CEO領袖學院」數位學習課程，促進教育翻轉。圖片提供／翊銘科技
翊銘科技捐贈苗栗縣汶水國小「CEO領袖學院」數位學習課程，促進教育翻轉。圖片提供／翊銘科技

翊銘科技聯合300A3區台北市陽光獅子會捐贈苗栗縣汶水國小「CEO領袖學院」數位學習課程，促進教育翻轉神助攻，在汶水國小數位學習起飛。

苗栗縣汶水國小自民國6年創校以來，一直是泰安鄉的教育發祥地之一，同時也是鄉內歷史最悠久的學校之一，為國家培育了無數優秀人才，對於地方兒童教育有著卓越的貢獻。翊銘科技公司陳俞蓁總經理於8日親自前往汶水國小，代表公司捐贈「CEO領袖學院」課程，期望透過數位學習的力量翻轉傳統教育環境，強化學生在各領域的基礎知識，並打造出全新的「兒童數位教育時代」。黃秀英校長代表汶水國小接受捐贈，並回贈了誠摯的感謝狀。

翊銘科技公司的數位教學研發團隊，長期以來一直致力於開發3-12歲年齡層的優質數位學習內容，推動兒童互動式數位學習系統，這其中融入了多媒體、動畫、網路和數位內容技術，從八大多元智能課程到108課綱核心素養，將數位學習內容從學校延伸至孩童的家庭。

翊銘科技捐贈苗栗縣汶水國小「CEO領袖學院」數位學習課程，促進教育翻轉。圖片提供／翊銘科技
翊銘科技捐贈苗栗縣汶水國小「CEO領袖學院」數位學習課程，促進教育翻轉。圖片提供／翊銘科技

翊銘科技總經理陳俞蓁在汶水國小捐贈現場發表致詞，孩子的學習不能輸在起跑點， 「CEO領袖學院」融合了108課綱，培養學生的學科興趣和多元學習，使其能夠自主學習、主動探究、互相學習、共好學習。期望學生在「CEO領袖學院」中學會知識的運用，並能應用所學的知識。

陳俞蓁表示，此次的捐贈為翊銘科技提供了回饋社會的機會，充分履行企業社會責任，同時也期待透過引導學生參與歡樂的學習課程，全面提升他們的學習能力。

108課綱 數位學習

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