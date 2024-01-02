小六國語課本出現「水泄不通的掌聲」他喊：無傷大雅..但當教材好嗎？

日前課綱的話題吵得沸沸揚揚，近日又有小六課本國語課文出現「水泄不通的掌聲」這種句型，「就在水泄不通的掌聲之中，英雄被他祖母抓個正著，邊挨打邊求饒」，這樣的用法又掀起一波討論。

根據教育部國語辭典的定義，「水泄不通」又寫作「水洩不通」，這句成語出自《三國演義》，是指連水都無法流通。比喻防守極為嚴密，用在形容掌聲確實突兀。

媒體工作者楊秉儒臉書分享，這段課文出自南一版的課本，醫生作家侯文詠《夢幻全壘打》一文，敘述主角愛打棒球，祖母卻要他多念書，某天打出全壘打，卻在「水泄不通」的掌聲中，被祖母抓個正著狠揍一番的趣事。

楊秉儒表示，文章是以國小兒童的筆觸，透過頑童眼光所呈現出來溫馨、活潑、風趣、動人的世界，當中成語誤用、錯置的安排，自然無傷大雅；「但是，拿這種文章來做為國小六年級的國語文教材？」

網友表示，「絡繹不絕都比水泄不通合理，經久不息、掌聲雷動才是正常的吧」、「果然是罄竹難書的課綱」、「此起彼落不好嗎？歡聲雷動不香嗎？」

也有網友緩頰，「那本我小時候很愛我有買，侯文詠是故意誤用的」、「其實是詼諧的用法，不須苛責，當然作為教材就必須說明清楚，以免誤人子弟」、「侯是故意要誤用成語，犯一個小孩子才會犯的錯誤。營造一種童趣。問題還是出在教科書的選材，幹嘛要教小孩童趣？」