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妻花大錢逼年幼女兒學英文 他怨成效差反被嫌「都是你的錯」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太逼丈夫買下上百萬日幣的英語教材教女兒，卻沒有發揮應有效果。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太逼丈夫買下上百萬日幣的英語教材教女兒，卻沒有發揮應有效果。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人都希望孩子將來能成龍成鳳，於是可能在小時候的階段，就對孩子有許多學業上的要求。然而，若是過度強逼孩子，卻可能造成適得其反，甚至破壞一家人的和諧，造成不可挽回的悲劇。

根據日本媒體「WOMAN PRESIDENT」報導，一位化名A先生的35歲男性說，妻子一直希望把年幼的女兒教育成「天才兒童」，某日妻子在網上看到一套英文教材，宣稱有孩子靠著這套教學，年紀還小就考過英檢一級，讓妻子感到非常心動，要求A先生買下這份教材。

雖然A先生也認為英語學習很重要，但這一套教材就要日幣數百萬日圓（日幣一百萬約相當於新台幣217萬元），讓A先生實在買不下手。然而在妻子的不斷要求下，A先生只好忍痛購買，妻子也開始照著教材指導女兒。不過一段時間過去，女兒還是只有簡單的英文對話能力，並未出現教材宣稱的效果。

A先生曾經抱怨過花錢買的教材沒太大功用，結果反而被妻子嫌「還不是你不會講英文害的」。除此之外，妻子不斷購買其他英語教材，還在社群網站炫耀自己的「英才教育」，吸引到一些粉絲追蹤，但實際的情況卻沒有太大進展。甚至等到女兒差不多該上幼稚園的年紀時，直接表示不想再過這樣的生活，惹得妻子勃然大怒，家中吵成一團，妻子還因此帶走女兒回娘家。

最後A先生終於受不了，決定申請離婚。儘管需要支付妻子贍養費，但至少費用依法會根據自身狀況調整，比起當初亂砸錢買一堆沒用的教材，負擔相對減輕很多，並且定期還是能和女兒見面，最後也成功協議離婚。

日本 離婚 英語

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