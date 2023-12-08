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淡水福德公幼114學年裁撤 議員呼籲配套規劃

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水幼兒園福德分班建築物經耐震評估為「有疑慮」，預計於114學年度辦理裁撤事宜，議員呼籲配套規劃。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水幼兒園福德分班建築物經耐震評估為「有疑慮」，預計於114學年度辦理裁撤事宜，議員呼籲配套規劃。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區埔頂地區，位於福德里的淡水幼兒園福德分班，因該建築物經耐震評估為「有疑慮」，但因建物涉及私人產權，無法取得全數住戶同意辦理耐震詳細評估，考量幼生在園之安全，新北市教育局預計於114學年度辦理裁撤事宜。但這也直接影響到整個福德里的公幼就近就學的權益，新北市議員鄭宇恩強調，埔頂地區文教資源長期因市府漠視持續萎縮，盼市府積極推動改建。

議員表示，淡水幼兒園福德分班今年僅限制4歲以上學童進行招生，預期所有學生預計113學年度結束全數畢業，預計114學年度起裁撤，卻未針對埔頂地區公幼需求提出配套。公幼剩下鄰近竹圍自強分校。鄭宇恩指出，現況自強分校只有一層樓，甚至是鐵皮屋頂，儘管教師們用心辦學，卻仍難敵校舍及設備老舊，難以留住學生。對此里長也憂心公幼需求會路途遙遠，市府應該做好配套。

福德里長吳穎綸說，在福德公幼裁撤後，最近的就在民生公幼，對於整個大竹圍地區相對更加共不應求。對此教育局則回應，淡水區竹圍國小附設幼兒園增設1班，增加收托30人，因應裁撤事宜。

鄭宇恩強調，教育局應積極推動自強分校整建並納入公共幼兒園規劃，以期盡快減緩埔頂地區學童外流的情況，同時也能維護埔頂地區學童及幼童就近就學的權益，兼顧就學環境的安全及舒適。

公幼 淡水

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