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也爆「神祕規律」 基中174份英文作文重批改

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
英文作文成績也疑有神秘規律，基中174學生全模重新批閱。圖／國立基隆高中提供
英文作文成績也疑有神秘規律，基中174學生全模重新批閱。圖／國立基隆高中提供

台北市師大附中高三生全模英文作文成績出現所寫行數除以2等於得分的「神祕規律」。基隆高中學生反映也有類似情況。承辦業者翰林出版事業表示，數據指出有一名批改老師確實以作文行數給分，共批改2623份作文，除了師大附中也涉及其他學校，12月1日前，將重新批改基中174名高三生試卷。

師大附中很多學生質疑批改品質有問題，要求重新閱卷。學生反映英文作文模擬考成績出現規律，「班上學生寫34行得17分、寫28行得14分、寫14行得7分。」基中人員表示，成績出來就有學生發現怪怪的，寫得多分數就高；通常英文寫作是要比錯的少，切題的分數才會高。

基隆高中高三模擬考的配合廠商也是翰林出版事業，引起家長關心，擔心影響學生權益。校長鍾定先說，高三模擬考的配合廠商也是翰林，在師大附中事件發生後，學校緊急與該廠商協調，以確保測驗的公正性與有效性，要求重新閱卷，協商後廠商同意重新批改。

基中教務主任黃相文說，英文作文評分標準應含文法、標點符號、句型結構、拼字等，檢視發現有一名學生字數、行數多，但有不少錯誤，英文作文總分20分得9分，若校內老師評分應只有5分，「有看行數給分之疑慮」。校方考慮更換廠商，但須考量合約等問題。

英文 師大附中 基隆

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