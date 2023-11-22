快訊

多卡族不受歡迎？ 清卡潮後注意銀行2大策略改變

「互相棄保就被選民放棄」 連勝文：黃珊珊要想想宋楚瑜教她的

好市多黑色購物週Day 3！又見隱藏版優惠 蘋果這款MacBook免3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛換新iPhone又吵出國玩 小6童放話「絕食自殘」威脅父母：沒錢就去借

聯合新聞網／ 綜合報導
一名母親表示剛送就讀國小六年級的孩子iPhone手機，沒多久又吵著要出國，因家中經濟吃緊拒絕後，孩子放話要絕食威脅。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名母親表示剛送就讀國小六年級的孩子iPhone手機，沒多久又吵著要出國，因家中經濟吃緊拒絕後，孩子放話要絕食威脅。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

教育小孩金錢價值觀，是一門不容易的學問。近日有一名母親在臉書發文，表示前陣子才剛送就讀國小六年級的孩子iPhone手機，沒多久又吵著要出國，但礙於家裡經濟狀況吃緊，無法答應出國的要求，孩子放話要絕食甚至自殘來威脅，讓她不解「是我教育太失敗嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名母親在「匿名公社」指出，家中孩子許願自己的生日物是出國，因為同學連假家裡都有出國，但自己是一名家庭主婦，先生是產線作業員，家裡還有一個還沒上幼兒園的小小孩，實在沒有多餘的金錢和時間帶孩子出國，先生的薪水也只夠維持家用，但對孩子吃的、用的也從沒匱乏，先前孩子想要蘋果手機，也是有買給他。

該名母親說明，孩子現在是國小六年級，猜測可能已經進入叛逆期，也有解釋為什麼現階段沒辦法帶他出國，但孩子完全不接受也不體諒，甚至用絕食、自殘等方式，威脅要答應出國的要求，還說出「沒錢可以去借，以後再還」，讓她心力交瘁，質疑是否自己「教育太失敗」？

貼文一出後，知名補教名師呂捷也現身回應「讓他餓一下，當作清腸胃、養生～」，網友也幾乎一面倒留言表示「餓看看他有多少毅力，撐72小時以上再說！」、「先帶去野外生存一週，回來就乖了」、「絕食，還可以省一筆伙食費」、「叫他長大自己賺錢自己去！沒餓到他已經很好了！」、「帶去孤兒院住3天回家就乖乖了」、「完全支持小孩！順便做斷食，更新一下老舊細胞，做父母的，孩子絕食的行動要支持」、「先跟社會局報備，叫社會局來開導他，說不定社會局有補助」、

但也有部分網友直言「光是在家庭經濟不寬裕的情況下，還買蘋果手機給小六的孩子。這點可顯現教育的確是出了問題」、「小六就用蘋果手機，沒辦法出國就通過自殘想讓家長妥協，被寵壞的吧！妥協了，他就知道通過傷害自己可以讓父母都聽自己的」、「巨嬰都是家長寵出來的」、「自己寵出來的，自己擔」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

價值觀 薪水 iPhone 呂捷 親子教養

延伸閱讀

二姑不婚搶著「養姪兒防老」？ 過來人一聽全搖頭：兒子壓力好大

造句「爸爸媽媽XXX」…日常行為遭女兒出賣 過來人嘆：也被兒子陰過

兒子期中考題「味全龍拿莫．伊漾改名」答錯 網笑：老師是球迷！

喪夫後太寂寞？婆婆不准兒子跟媳婦愛愛 半夜3點敲門「關心」

相關新聞

才剛換新iPhone又吵出國玩 小6童放話「絕食自殘」威脅父母：沒錢就去借

教育小孩金錢價值觀，是一門不容易的學問。近日有一名母親在臉書發文，表示前陣子才剛送就讀國小六年級的孩子iPhone手機，沒多久又吵著要出國，但礙於家裡經濟狀況吃緊，無法答應出國的要求，孩子竟放話要絕食甚至自殘來威脅，讓她不解「是我教育太失敗嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

捨高中讀職校找到人生目標 花蓮高農邱俊紳獲金手獎

國立花蓮高農今年承辦全國農業類技藝競賽，選手也有好表現，獲得3座金手獎、6項優勝。其中食品檢驗分析職種金手獎第三名的邱俊...

原內向沒自信 竹市女高中生苦練美髮技藝競賽奪佳績　

新竹市光復高中時尚造型科三年級學生李佳玲個性內向，原本對自己沒自信，不擅與人交談，卻靠著興趣、熱情，參加112學年度全國...

棒球名校仁義高中復招只來4名學生 轉型職校與企業聯盟逆境重生

少子化海嘯衝擊，停招的嘉義市棒球名校仁義高中，去年向教育部申請今年復招獲准，招收普通班、餐飲科各1班共90人，結果只來4...

雙北學校午餐吃得到金針料理 北市與金針協會簽約

台灣金針協會為推廣金針產業發展，透過農業部農糧署計畫補助，舉行產銷履歷金針行銷暨合發表會。

竹東高中學生校門舉牌抗議「每天換老師」 校方解釋有難言之隱

國立竹東高中進修部學生今晚在校門口前舉牌抗議，不滿開學至今校方高層對待教師行政不公，不僅臨時撤換行政團隊造成教學混亂，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。