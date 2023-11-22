才剛換新iPhone又吵出國玩 小6童放話「絕食自殘」威脅父母：沒錢就去借

教育小孩金錢價值觀，是一門不容易的學問。近日有一名母親在臉書發文，表示前陣子才剛送就讀國小六年級的孩子iPhone手機，沒多久又吵著要出國，但礙於家裡經濟狀況吃緊，無法答應出國的要求，孩子放話要絕食甚至自殘來威脅，讓她不解「是我教育太失敗嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名母親在「匿名公社」指出，家中孩子許願自己的生日物是出國，因為同學連假家裡都有出國，但自己是一名家庭主婦，先生是產線作業員，家裡還有一個還沒上幼兒園的小小孩，實在沒有多餘的金錢和時間帶孩子出國，先生的薪水也只夠維持家用，但對孩子吃的、用的也從沒匱乏，先前孩子想要蘋果手機，也是有買給他。

該名母親說明，孩子現在是國小六年級，猜測可能已經進入叛逆期，也有解釋為什麼現階段沒辦法帶他出國，但孩子完全不接受也不體諒，甚至用絕食、自殘等方式，威脅要答應出國的要求，還說出「沒錢可以去借，以後再還」，讓她心力交瘁，質疑是否自己「教育太失敗」？

貼文一出後，知名補教名師呂捷也現身回應「讓他餓一下，當作清腸胃、養生～」，網友也幾乎一面倒留言表示「餓看看他有多少毅力，撐72小時以上再說！」、「先帶去野外生存一週，回來就乖了」、「絕食，還可以省一筆伙食費」、「叫他長大自己賺錢自己去！沒餓到他已經很好了！」、「帶去孤兒院住3天回家就乖乖了」、「完全支持小孩！順便做斷食，更新一下老舊細胞，做父母的，孩子絕食的行動要支持」、「先跟社會局報備，叫社會局來開導他，說不定社會局有補助」、

但也有部分網友直言「光是在家庭經濟不寬裕的情況下，還買蘋果手機給小六的孩子。這點可顯現教育的確是出了問題」、「小六就用蘋果手機，沒辦法出國就通過自殘想讓家長妥協，被寵壞的吧！妥協了，他就知道通過傷害自己可以讓父母都聽自己的」、「巨嬰都是家長寵出來的」、「自己寵出來的，自己擔」。

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