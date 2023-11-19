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台南這學校沒舞蹈班！ 橫掃市級比賽4項特優的秘訣竟是「這」

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
歸仁紅瓦厝國小參加南市學生舞蹈比賽，橫掃4想特優第一名，將代表台南參加全國賽。記者李文德／翻攝
歸仁紅瓦厝國小參加南市學生舞蹈比賽，橫掃4想特優第一名，將代表台南參加全國賽。記者李文德／翻攝

即將邁入20歲的歸仁紅瓦厝國小，以藝術教育作為發展重點。不過學校並沒有舞蹈班，都是靠著學生從一年級加入社團接受老師訓練。日前學校派出4支隊伍參加全市舞蹈比賽，在賽中大放異彩，奪團體乙組兒童舞、民俗舞、古典舞與現代舞，勇奪4項特優第一名，創下校史最佳紀錄。

以「平民藝術教育」為發展理念的紅瓦厝國小，有別於一般舞蹈班的密集訓練。反而是開設舞蹈社團，從一年級起就歡迎學生加入。

校長陳沅表示，舞蹈是學校非常普及的社團，學校建置專業培訓課程，從一年級就將學生基本功練得扎實。此次比賽兒童舞由低年級學生組成，民俗舞為三年級生、古典舞是小四生組成，現代舞則是高年級學生組成，從小種子萌芽、詮釋京劇粉墨登場甚至到人與昆蟲間的叢林危機，搏得評審青眼，皆獲特優第一名，取得代表台南市進軍明年全國賽資格。

高年級學生李姮靚說，這次演昆蟲的腳色，動作和人不一樣，很多動作是趴在地上走，難度比較高，還曾經掉下來受傷。而且練舞過程很辛苦，有時會被老師罵到想哭，但是拿到全國賽就很開心，一切辛苦都值得。

學生姜詠晴表示，練舞雖辛苦，一次又一次反覆練習，還是常常達不到教練的標準，但是神奇的是，比賽時大家都全力以赴，突然很整齊後很流暢，獲得好成績覺得很驚喜

歸仁紅瓦厝國小參加南市學生舞蹈比賽，橫掃4想特優第一名，將代表台南參加全國賽。記者李文德／翻攝
歸仁紅瓦厝國小參加南市學生舞蹈比賽，橫掃4想特優第一名，將代表台南參加全國賽。記者李文德／翻攝

現代舞 台南 驚喜 小學生

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