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國二生隔宿露營多少錢算貴？ 過來人直呼「這價位」合理：孩子的回憶無價

聯合新聞網／ 綜合報導
隔宿露營是國中生獨有的校外教學活動，讓學生體驗野外生活，並和同伴分工合作培養團隊精神。示意圖/ingimage
隔宿露營是國中生獨有的校外教學活動，讓學生體驗野外生活，並和同伴分工合作培養團隊精神。示意圖/ingimage

隔宿露營國中生獨有的校外教學活動，藉由學生與團體成員分工合作，親自體驗野炊、搭帳篷，並從中學習到如何與同伴有效率地解決問題。日前一名家長在網上發問，2天1夜的隔宿露營要花費3000元以上，讓她好奇詢問網友這樣算貴還是便宜？

原PO在FB社團「爆料公社二社」發文分享，孩子的隔宿露營辦在新竹的小叮噹科學園區，門票360元，不過活動僅舉辦2天1夜，且晚上是搭帳篷，活動費用卻要價3360元，因此他好奇提問，「現在國二生2天1夜隔宿露營（睡帳蓬）3360元算貴還便宜？」

貼文一出，網友直呼很便宜，「你如果有在露營，就知道光一個營位就有可能1000至2000元，然後再加個伙食、保險、場地，根本蠻正常的」、「還行，如果自己去露營光食材就超過三千了」、「我覺得很合理，廠商不是公益團體，多少要賺點」、「便宜啊，你自己出去玩都比這個貴了」、「除了門票之外，你沒有算到帳篷、三餐食材、團康活動費用、遊覽車、保險，這些都是包含在裡面的」。

此外，網友也表示回憶是無價的，「問問小孩的意見吧，想去就讓他去，不想去就請假，國中生應該很有自己的想法了」、「這是一種體驗！沒有貴或便宜」、「回憶無價，不管多少我都讓他去」、「孩子的一個回憶，再多錢也買不到的」、「將來都是小孩的回憶，金額如果不造成負擔的話，小孩想去就讓他們去玩吧」、「孩子的快樂青春是無法比價的」。

露營 國中生

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